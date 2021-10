Lieder erzählen von der bretonischen Geschichte

Kultur ist ein Fundament und eine Brücke für gegenseitiges, länderübergreifendes Verstehen. Aus diesem Grund stehen vom 15. bis 24. Oktober im Rahmen der französischen Woche in Heidelberg und der Region wieder die Kultur und Lebensart Frankreichs im Mittelpunkt einer ganzen Reihe von Veranstaltungen der künstlerischen, literarischen, kulinarischen und musikalischen Art. So am Samstag auch ein Konzert mit der bretonischen Sängerin Gwennyn und ihrer vierköpfigen Band in der Eduard-Schläfer-Halle in Neckarhausen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

2020 musste dieses Konzert pandemiebedingt noch kurzfristig abgesagt werden. Unterstützt wurde das Event nun durch den Deutsch-Französischen Bürgerfonds. Die Ankunft der Musiker hatte sich reisebedingt verzögert, und so begann das Konzert mit geraumer Verspätung gegen 20 Uhr. Im zauberhaften schwarz-goldenen Kleid führte die französische Sängerin auf Deutsch durch ihr Programm und erläuterte die Lieder „aus uralten Tagen“.

Gwennyn Louarn ist eine französische Liedermacherin, geboren in Rennes und fest im Bretonischen verwurzelt. In Rennes studierte sie Geschichte, Bretonisch und keltische Sprachen. Die Texte ihrer Lieder sind überwiegend in ihrer Muttersprache, dem „Brezhoneg“ verfasst. Sie erzählt von der Lebensweise in der Bretagne und vom Berg Menez C’homm, an dessen Fuß sie aufgewachsen ist. Sie ist eine der wichtigsten zeitgenössischen Botschafterinnen des bretonischen Gesangs und hat Preise in ganz Europa gewonnen.

Volkstümliche Tänze

An diesem Abend vermischte die Band traditionelle Elemente alter Mythen und Liebeslieder mit modernen Arrangements aus Folk, Pop und Rock. Gwennyns sinnliche Stimme begleitet von Gitarrenriffs, der Uillean pipe (Dudelsack) und der Bombarde (Schalmei) – das erntete zu recht reichlich Applaus. Im zweiten Teil entwickelte sich das Konzert zu einem „Fest-Noz“, wie die volkstümlichen Tanzveranstaltungen der Bretagne heißen, bei denen es in Reihen- oder Kreistänzen durch den Saal geht. Die musikalische Unterstützung lieferten mit David Pasquet, Kevin Camus, Manu Le Roy und Patrice Marzin echte Profis auf der Bühne. Gwennyn mit ihrer Verbundenheit und Leidenschaft zu ihrer Muttersprache zu erleben – das konnte schon begeistern. So erfuhr das Publikum, dass die Bretagne als der einzige keltische Sprachraum auf dem europäischen Festland unverzichtbarer Bestandteil des europäischen Kulturlebens ist. Vor der schwarz-weißen Fahne der Bretagne im Bühnenhintergrund waren zum Abschluss selbstverständlich Zugaben fällig.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2