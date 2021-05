Für Stephan Zimmer gibt es kaum Zweifel: Da müssen „rohe Kräfte“ am Werk gewesen sein, vermutet der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr von Edingen-Neckarhausen. Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr wurden er und seine Kameraden gerufen, weil ein Passant am Fähranleger auf Neckarhäuser Seite eine umgeknickte Laterne gemeldet hatte, aus der Funken schlugen. Tagsüber war der Schaden wohl nicht

...