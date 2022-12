Landesmittel für Sanierung

Edingen-Neckarhausen erhält rund 800 000 Euro Zuschuss vom Land für die Sanierung der Pestalozzischule. Das hat der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Lukas Schöfer am Freitag unter Berufung auf Informationen aus Stuttgart mitgeteilt. Danach fließen im Rahmen des Schulsanierungsprogramms 2022 nun 576 000 Euro sowie weitere 204 000 Euro im Zuge des Förderprogramms für Baumaßnahmen an Schulen mit ganztägigen Angeboten 2022. Die Zuschüsse entsprechen dem, was die Gemeinde beantragt hatte. „Wir freuen uns über die Landeszuschüsse, die wir als Kommune und Schulträger erhalten“, schreibt der Gemeinderat: „Gerade mit Blick auf die Haushaltssituation können wir die Landesmittel dringend gebrauchen, um die Sanierungs- und Erweiterungsbaumaßnahmen zügig umzusetzen.“ In Summe rechne man mit Zuschüssen aus diversen Töpfen in Gesamthöhe von rund 1,8 Millionen Euro. Das entspreche rund 30 Prozent der Gesamtbaukosten. Diese wurden zuletzt auf 6,5 Millionen Euro geschätzt. hje

