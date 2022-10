Kurs zur Aufklärung über Demenz im Rathaus Edingen

Edingen-Neckarhausen. Die Gemeinde Edingen-Neckarhausen hat sich im vergangenen Jahr der Initiative Demenz Partner angeschlossen. In diesem Rahmen bietet sie in Kooperation mit dem Netzwerk Alternsforschung der Universität Heidelberg wieder einen Basiskurs über Demenzerkrankungen an.

In dem Kurs werden Informationen zum Krankheitsbild vermittelt, zudem erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Tipps zum Umgang mit Menschen mit Demenz. Denn die Betroffenen brauchen eine sensible Nachbarschaft und Umgebung, um möglichst lange zuhause leben zu können, wie das Rathaus in seiner Ankündigung schreibt.

Die Demenz-Partner-Schulung findet am Mittwoch, 12. Oktober, von 17 bis 19 Uhr im Rathaus Edingen, Bürgersaal, 3. OG, statt. Um Anmeldung wird gebeten bei Marita Kuxmann, Telefon 06203/ 808-235 oder per E-Mail an marita.kuxmann@edingen-neckarhausen.de

Träger der Initiative Demenz Partner ist die Deutsche Alzheimer Gesellschaft, die die Kampagne im Herbst 2016 zusammen mit dem Bundesgesundheitsministerium und dem Bundesfamilienministerium gestartet hat, um die Öffentlichkeit über Demenzerkrankungen aufzuklären. Nach neuesten Berechnungen leben in Deutschland derzeit rund 1,8 Millionen Menschen mit einer Demenzerkrankung, schreibt die Deutsche Alzheimer Gesellschaft auf ihren Internetseiten. Schätzungen zufolge seien mehr als 100 000 davon unter 65 Jahre alt.

Info: Weitere Infos unter www.demenz-partner.de