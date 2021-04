Kreis saniert Fahrbahndecke

Die Sicherstellung eines guten Zustandes der Kreisstraßen ist dem Rhein-Neckar-Kreis sehr wichtig und in den strategischen Zielen verankert. So heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises. Deshalb wird das Straßenbauamt auch 2021 verschiedene Baumaßnahmen an Kreisstraßen durchführen. Insgesamt werden dabei 1,25 Millionen Euro investiert. Betroffen ist unter anderem die K 4141 zwischen Edingen und der Kreisgrenze nach Heidelberg. Hier soll auf einer Länge von 600 Metern die Asphaltdecke erneuert werden; die Kosten belaufen sich auf rund 170 000 Euro.

AdUnit urban-intext1

„Um tiefergehende Schäden an der Bausubstanz zu verhindern, müssen die schadhaften Asphaltdeckschichten flächenhaft ersetzt werden, bereichsweise müssen auch Binder- und Tragschicht erneuert werden. Teilweise sind auch die Straßenbankette zur Erhöhung der Tragfähigkeit zu ertüchtigen und Schutzeinrichtungen anzupassen“, schreibt der Leiter des Straßenbauamtes, Matthias Fuchs. red