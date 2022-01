Kraftrad in Brand gesetzt

Ein Kleinkraftrad ist am Sonntagabend gegen 19.50 Uhr in Edingen in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar löschen, doch das Fahrzeug war nicht mehr zu retten, wie die Polizei mitteilt. Sie geht von Brandstiftung aus, konnte aber zur Höhe des Schadens auf Anfrage noch keine Angaben machen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein oder mehrere bisher unbekannte Täter hätten das Rad auf einer Grünfläche nahe einer Kindertagesstätte in Brand gesetzt. Der Eigentümer konnte bisher nicht ermittelt werden, heißt es im Bericht der Polizei weiter. Sie bittet Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder den Eigentümer geben können, sich unter der Rufnummer 06203/9 30 50 beim Polizeirevier in Ladenburg zu melden. hje

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2