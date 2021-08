Kostenloser Ferienspaß

Schon seit 20 Jahren gestaltet das Jugendzentrum „JUZ 13“ das Ferienprogramm in Edingen-Neckarhausen mit. Grund genug, sich bei allen Geldspenderinnen und -spendern der vergangenen Jahre zu bedanken. Sie haben es ermöglicht, dass die Aktivitäten und Ausflüge nichts kosten, wie Jugendsozialarbeiter Werner Kaiser betont. Sein Dank gilt auch dem Förderverein Offene Jugendarbeit (FOEN).

Neben einem Ausflug ins Reptilium in Landau mit öffentlichen Verkehrsmitteln stand ein „Spielefest“ mit „4-Stationen-Turnier“ auf dem Programm. Neun Jungen und Mädchen bewiesen sich dabei am Flipper, am Kicker, der „PS-IV-Station“ und beim Billard. Alle Kinder erhielten kleine Sachpreise. Den 1. Platz belegte Lucio in der Finalrunde vor Amelie und Lias. Beste in der Runde der Gruppenzweiten war Muriel vor Ilayda und Leonie. Bei den Gruppendritten siegte Julia als Gesamtsiebte vor Aeneas und Elena.

Zum Abschluss des Jubiläumsprogramms ist am 0. September eine Fahrt nach Haßloch in den Holiday-Park geplant. Hierfür können sich Interessierte per E-Mail (juz13-hallo@t-online.de) anmelden. Seinen offenen Bereich kann das JUZ nach den neuesten „Corona-Verordnungen“ wieder öffnen, und zwar aktuell wegen des Ferienprogramms montags, mittwochs und freitags ab 15 Uhr. Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten. red