Konzert mit Marcel Adam

Nach einer langen Zwangspause wird in der Lipowa-Polstermöbelfabrik in Edingen-Neckarhausen wieder einmal eine Musikveranstaltung stattfinden. Es kommt Marcel Adam zu einem Konzert, und zwar am 22. April. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass um 19 Uhr. Die Karten kosten 18 Euro, der Vorverkauf läuft bei der Buchhandlung Bücherwurm, Rathausstraße 14, oder bei Lipowa.

Marcel Adam ist ein bekannter Chansonnier , Liedermacher, Autor, Komponist und Interpret aus dem nordfranzösischen und süddeutschen Bereich. Geschichten, die das Leben schreibt, prägen seine Texte und Melodien. Seine neue CD heißt „Egoist“, er hat sie mit der „Egoistenband“ eingespielt. red