Klick für Klick die Positionen der Kandidaten vergleichen

Edingen-Neckarhausen wählt am Sonntag, 6. November, einen neuen Bürgermeister. Eine Frau und sieben Männer bewerben sich um das höchste Amt in der Gemeinde, mit Ausnahme eines Dauerkandidaten setzen sie sich auch inhaltlich mit der künftigen Entwicklung der Kommune auseinander.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In den vergangenen Tagen haben wir die Kandidaten persönlich vorgestellt, im direkten Vergleich werden sie dann beim Wahlforum des „MM“ am Donnerstag, 20. Oktober, ab 19 Uhr in der Pestalozzi-Halle in Edingen live zu erleben sein. Wie es um ihre inhaltlichen Positionen steht, haben wir im Vorfeld angefragt. Anhand von 20 Thesen zur Wahl konnten sie entscheiden, wie sehr oder wie wenig sie mit diesen Thesen übereinstimmen und ihre Haltung kurz begründen.

Wählen und gewichten

Welchem Kandidaten soll ich bei der Bürgermeisterwahl meine Stimme geben? Wessen Positionen stimmen am meisten mit meinen überein? Zumindest eine erste Einschätzung auf diese Fragen gibt der neue Wahlcheck des „MM“ im Internet. Er hilft den Besuchern unseres Nachrichtenportals, den für sie inhaltlich richtigen Kandidaten zu finden.

Die Funktionsweise ist relativ einfach: Der Wahlcheck präsentiert 20 Thesen zu kommunalpolitischen Themen, die wir in Edingen-Neckarhausen für wichtig halten – von Verkehr über Wohnen und Bildung bis hin zu schnellem Internet und Klimaschutz. Die Nutzerinnen und Nutzer können anklicken, inwieweit sie den Positionen zustimmen oder diese ablehnen – „ja“, „eher ja“, „egal“, „eher nein“ oder „nein“. Themen, die ihnen besonders wichtig sind, können sie doppelt gewichten. Am Ende geben wir zwar keine Wahlempfehlung – aber wir präsentieren, mit welchem Kandidaten es die meisten Übereinstimmungen gibt.

Diese Form der computergestützten „Wahlberatung“ stammt ursprünglich aus den Niederlanden, dort war ein „Wahl-OMat“ im Jahr 1998 zum ersten Mal online. Vier Jahre später, vor der Bundestagswahl 2002, präsentierte ihn die Bundeszentrale für politische Bildung erstmals in Deutschland. Im Vorfeld der Bürgermeisterwahl 2015 war der „MM“-Wahlcheck ebenfalls im Einsatz.

Schon mehr als 900 Durchläufe

Zu unseren Thesen äußern sich die Kandidaten Aleksandra Janson, Klaus Merkle (UBL), Florian König (CDU), Manuel Schürle, Holger Vier, Ulf Wacker und Gerd Wolf („Die Partei“. Das Angebot ist seit Montag online und wurde innerhalb von 24 Stunden bereits mehr als 900 Mal genutzt.

„Edingen-Neckarhausen muss fahrradfreundlicher werden. Die Gemeinde braucht dafür ein Konzept, ein besseres Radwegenetz und einen Radweg entlang des Neckars.“ So lautet eine der 20 Thesen. Damit sind alle sieben befragten Bewerber einverstanden, vier sogar sehr. „Wer mit seinem Auto öffentlichen Parkraum in Anspruch nimmt, soll dafür künftig bezahlen“, heißt eine zweite These. Hier werden Unterschiede der Kandidierenden schon deutlicher. Zwei von ihnen können sich das durchaus vorstellen, vier lehnen es strikt ab.

Aus fürs Einfamilienhaus?

„Um vor allem für Familien bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, müssen neue Modelle entwickelt werden“, haben wir als weitere These aufgestellt: „Das klassische Einfamilienhaus ist dafür keine Lösung.“ Dem schließen sich die meisten Bewerber an, nur einer teilt diese Ansicht nicht.

Große Einigkeit herrscht wiederum beim öffentliche Personennahverkehr zwischen den Ortsteilen und zum Bahnhof Neu-Edingen. Dass dieser ausgebaut werden muss und ein Ruftaxi allein dafür nicht ausreicht, unterstreichen alle sieben – mit durchaus bemerkenswerten Begründungen. So verspricht einer der Bewerber dafür einen Bürgerbus, ein anderer mahnt an, dass jede Taktverbesserung auch bezahlt werden muss.

„Der Betrieb beider Hallenbäder in Edingen und Neckarhausen überfordert die Gemeinde auf Dauer finanziell und gefährdet den Klimaschutz.“ Hier gehen die Meinungen der Bewerber stark auseinander. Sie reichen von absoluter Zustimmung bis zu völliger Ablehnung. Wer sich wie und warum dazu stellt, erfahren die Teilnehmer des Wahlchecks ebenfalls bei der Abschlusswertung. Das alles erfolgt absolut anonym, persönliche Daten werden weder abgefragt noch gespeichert. Eine mehrfache Teilnahme ist möglich.