"Klasse Kids"-Projekt des "Mannheimer Morgen": Kinder fragen Redakteure aus

Es gibt diese Fragen, auf die man sich nicht vorbereitet hat. Eine davon stellt ein Kind gleich zu Anfang der Stunde. „Wie viele Artikel stehen an einem Tag in der Zeitung?“, will der Junge wissen. Puh, mit der Frage hatte sich der Autor dieses Textes im Vorfeld gar nicht beschäftigt. Dafür beginnt aber nun der Kopf instinktiv zu rechnen. Im Schnitt 30 Seiten mit mindestens vier Artikeln, das schnell multiplizieren und man kommt auf...etwa 120.

Großes Erstaunen in der Klasse angesichts dieser dreistelligen Zahl, der Junge scheint mit der Antwort aber zufrieden zu sein. Puh, geschafft! Die weiteren Fragen (sie betreffen unter anderem den Arbeitsalltag, die Schreibdauer für einen Artikel oder die schönsten Erlebnisse der bisherigen Laufbahn) sind da schon einfacher zu beantworten.

Mehr als 2700 Schüler dabei

Auch in diesem Jahr veranstaltet der „Mannheimer Morgen“ wieder das Projekt „Klasse Kids“. Noch bis zum 29. März beschäftigen sich insgesamt 2736 Schülerinnen und Schüler in der Region mit dem Medium Tageszeitung. Zur Aktion gehört auch, dass Redakteurinnen und Redakteure des „MM“ die Klassen besuchen und sich den Fragen der Kinder stellen. Im Bereich der Redaktion Neckar-Bergstraße liegen die Hans-Thoma-Grundschule in Heddesheim und die Graf-von-Oberndorff-Schule in Neckarhausen.

Auch die 4 B bekam einen Besuch abgestattet. Die Kinder hatten für Ihre Fragen an den „MM“-Redakteur 45 Minuten Zeit. © Torsten Gertkemper-Besse

Hier haben die Redakteure die vierten Klassen besucht. In Neckarhausen gab es je eine Schulstunde für die A- und die B-Klasse - mit ihren Fragen hätten die Kinder aber auch locker eine Doppelstunde allein füllen können. „Wann fangen Sie morgens an?“, ist eine davon. „Nicht so früh, zwischen neun und zehn“, lautet die Antwort. Gespitzte Ohren in der Klasse, sitzen die Schülerinnen und Schüler doch schon seit dem frühen Morgen im Klassenzimmer. „Dafür kann so ein Tag manchmal ganz schön lange werden. Da kommt man dann spät ins Bett“, fügt der Redakteur schnell an. Freudige Gesichter in der Klasse: „Man darf spät ins Bett?“, fragen die Kinder mit großer Begeisterung. Als sie erfahren, dass man den Abend dann aber nicht mit spielen oder lesen, sondern mit arbeiten verbringt, ebbt die Begeisterung etwas ab. Auf die Frage, warum man Journalist geworden ist, fällt die Antwort nicht schwer: „Weil es mir Freude macht.“

Fragen nach Nachhaltigkeit

In der Hans-Thoma-Schule in Heddesheim versammeln sich die Schüler in zwei großen Gruppen in der Mensa. „Hier war ich schon auf der Baustelle und später dann bei der Einweihung“, berichtet „MM“-Redakteur Hans-Jürgen Emmerich den Viertklässlern. Ihre Fragen haben sie sich auf Zetteln notiert. Eine davon dreht sich um die Nachhaltigkeit. Die gedruckte Ausgabe wird zu 100 Prozent aus recyceltem Papier hergestellt, erklärt ihnen der Redakteur. Aber ohne Farbe und Wasser lässt es sich nicht drucken. Wer das ausschließen will, kann stattdessen das elektronische E-Paper beziehen, wie die interessierten Schüler von ihrem Gast erfahren. Zwischendurch dreht der Redakteur den Spieß um und fragt die Schüler, wie viele Druckplatten man wohl für eine Seite braucht. Großes Rätselraten und irgendwann die richtige Antwort: „Vier“. Nämlich für Schwarz und für die drei Grundfarben.

117 Klassen machen mit

Insgesamt machen bei dem Projekt in diesem Jahr 117 Klassen an 40 Schulen mit. Dazu liefert der „Mannheimer Morgen“ Unterrichtsmaterialien und eine Fülle an interessanten Informationen. Bei einem Gewinnspiel lockt außerdem ein Klassenbesuch im Cineplex Mannheim, für alle gibt es ein Diplom, Fred-Fuchs-Radiergummi und einen Popcorn-Gutschein fürs Kino. Unterstützt wird das Projekt von Cineplex, Morgenpost und HAAS Publishing.