Kitsch und Krempel für gute Sache

Edingen-Neckarhausen. Eine lange Zeit ohne öffentliche Veranstaltungen liegt hinter uns. Auch Flohmärkte gab es so gut wie gar nicht. Viele Keller und Speicher wurden während der Pandemie entrümpelt, glaubt man beim SPD-Ortsverein Edingen-Neckarhausen: „Dabei sind bestimmt auch viele Schmuckstücke, Trödel, Spielsachen, Kitsch und Kunst aufgetaucht, die eine zweite Chance verdient haben.“

Das nehmen die Sozialdemokraten zum Anlass, um am Samstag, 25. Juni, zum 1. SPD-Flohmarkt in Edingen-Neckarhausen einzuladen. Der Aufbau erfolgt ab 7 Uhr, der Flohmarkt hat dann von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Das Ganze findet rund um die Alte Schule auf dem Messplatz in der Rathausstraße im Ortsteil Edingen statt. Ein Flohmarktstand hat eine Breite von 3,50 Metern, ist also ausreichend zum Beispiel für einen regulären Bierzelt- oder Tapeziertisch und einen Kleiderständer.

Die Standgebühr beträgt 15 Euro, der Erlös der Veranstaltung wird dem Sozialfonds der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Die Initiative für die Premiere ging von Sebastian Mücke aus, der 2019 auch für den Gemeinderat kandidiert hatte. Er nimmt ab sofort Anmeldungen per E-Mail unter flohmarkt@spd-en.de entgegen. Dabei sollten Vor- und Nachname sowie Telefonnummer angeben werden. red

