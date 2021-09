Kita „Neckar-Krotten“ in Edingen öffnet am 18. Oktober

Die neue Kita „Neckar-Krotten“ im Gemeindepark in Edingen soll am 18. Oktober in Betrieb gehen. Das haut Patricia Hauck vom Bau- und Umweltamt der Gemeinde jetzt im Gemeinderat mitgeteilt. „Wir warten seit eineinhalb Jahren drauf, dass es endlich fertig wird“, äußerte ein Bürger in der Fragestunde seinen Unmut. Die Erzieherinnen hätten bereits mit dem Packen begonnen gehabt, als die Nachricht von einer erneuten Verzögerung des Umzugs gekommen sei. Der „MM“ hatte Mitte August von der Verschiebung des Umzugs berichtet.

„Die Lieferanten haben kein Holz für die Türen bekommen“, nannte Hauck einen Grund für die Verzögerung. Ohne Türen und Maßnahmen zum Brandschutz gebe es keine Freigabe durch die Behörde. Um das Ganze zu beschleunigen, habe sich noch ein Edinger Schreiner mit eingeklinkt, der so schnell wie möglich alles montiert. „Wir tun alles dafür, dass es fertig wird“, versicherte Hauck und betonte ebenso wie Bürgermeister Simon Michler, der Träger sei stets informiert gewesen. „Schön, wenn’s endlich so weit ist“, blickte Michler auf die nahende Eröffnung und beteuerte: „Wir hätten es auch gerne anders gehabt.“

Die ersten Vorarbeiten für den Bau des sechsgruppigen Kindergartens waren bereits im Februar 2019 erfolgt. In der Folge kam es zu ersten Verzögerungen, weil eine Ausschreibung wegen zu hoher Preise zunächst wieder aufgehoben wurde. Die Kosten stiegen von anfangs 4,5 Millionen Euro auf mittlerweile rund 5,5 Millionen Euro. hje