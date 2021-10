In den vergangenen Tagen ist der Umzug des evangelischen Kindergartens „Neckar-Krotten“ in den Neubau im Gemeindepark in Edingen vollzogen worden. Mehr als zwei Jahre nach dem Beginn der Arbeiten im August 2019 ist das insgesamt rund 5,5 Millionen Euro teure Projekt weitgehend abgeschlossen. Seit Montag läuft der Betrieb.

Weil im Neubau zwei zusätzliche Gruppen Platz finden, entspannt

...