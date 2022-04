Kinderaktion mit Herz

Diese Aktion geht auch dem Bürgermeister Simon Michler ans Herz: Ein kleines Mädchen aus Edingen hat über eine Spendenaktion 500 Euro gesammelt, die der Menschenrechtsorganisation „Target“ zugute kommen sollen.

Ihre Mutter hat ein kleines Geschäft in der Anna-Bender-Straße. Målin Sperber (neun Jahre) hat 245 Herzen aus Pappkarton ausgeschnitten (handtellergroß) und mit weißer Farbe grundiert. Danach malte sie alle Herzen verschiedenfarbig an und versah sie mit einem Bändchen zum Aufhängen. Ein Plakat informiert über Sinn und Zweck der Aktion.

Schon 500 Euro hat Målin mit ihren bunten Herzen gesammelt. © privat

Die ganze Sache kommt bei den Kunden so gut an, dass bislang bereits 500 Euro an Spenden gesammelt werden konnten. „Vielleicht wird ja noch eine weitere 100er-Marke erreicht“, hofft Målin Sperber.

Am Ende der Aktion wird das Geld an die Menschenrechtsorganisation „Target“ gespendet, die von Rüdiger Nehberg gegründet wurde. Die Initiative setzt sich für indigene Völker und gegen Genitalverstümmelung ein. red/hje