Kerwe lockt mit buntem Programm

Die Edinger Kerwe bietet in diesem Jahr ein abwechslungsreiches Programm. Am ersten Wochenende im Oktober haben Vereine, Gemeinde und Initiativen dafür einige attraktive Angebote zusammengestellt. Traditionell beginnt die Kerwe mit der Eröffnung der Fotoausstellung und dem Fassbieranstich am Samstag, 2. Oktober um 16 Uhr in der Rathausstraße beim Messplatz. „In Edingen sind die Bedingungen zwar etwas anders als in Neckarhausen, aber man hat gesehen, dass es klappen kann“, sagte der Vorsitzende des Kultur- und Heimatbundes, Wolfgang Ding. „Zum guten Gelingen ist jedoch auch hier die Akzeptanz und Mithilfe aller Besucherinnen und Besucher erforderlich.“ Die Kerwe findet auch in diesem Jahr unter den besonderen Bedingungen der Corona-Vorschriften statt.

Zwiebelkuchen und Neuer Wein

Die Karnevalsgesellschaft „Edinger Kälble“ nimmt am Sonntag (14 Uhr) die Inthronisation der Kerwe-Gretel vor. Die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden Edingen feiern am Sonntag, 10 Uhr, auf dem Messplatz einen ökumenischen Gottesdienst. Das Deutsche Rote Kreuz, Ortsverein Edingen, lockt wieder am Kerwesamstag in den Edinger Straßen mit seiner „rollenden Straußwirtschaft“ mit leckeren Zwiebelkuchen und neuen Wein. Die Fotogruppe im Kultur- und Heimatbund zeigt in der „Alten Schule“ am Messplatz seine traditionelle Fotoausstellung. Das Café Bistro EL EL gleich nebenan feuert mit Livemusik die Kerwe-Stimmung an. Straußwirtschaften betreiben Beate’s Knödelklause, der Turnverein 1890 Edingen und die lokale Agenda „Bürger in Aktion“ im Edinger Schlösschen. Die Offene Grüne Liste bäckt Waffeln und der NABU macht mit einem Bastelstand Kindern Freude. Mit Infoständen sind die Sängereinheit 1867 Edingen, die Ökostromer und der Jugendgemeinderat vor Ort.

Die Landfrauen Edingen bieten am Sonntag in der Grenzhöfer Straße 30 ihre bekannt leckeren Kuchen „to go“ an. Für die Jungen und Junggebliebenen sind von Samstag bis Montag auf dem Messplatz ein Karussell, eine Wurfbude sowie ein Süßwarenstand aufgebaut.

In den abgegrenzten Bereichen von Messplatz, einschließlich Alte Schule und den jeweiligen Vereinsbereichen, gelten die 3G-Regeln mit entsprechenden Nachweisen. Die teilnehmenden Vereine und Organisationen freuen sich auf regen Besuch.

