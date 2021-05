Kerwe in Edingen und Neckarhausen steht in den Sternen

Die Absage der Großveranstaltung „Rund ums Schloss“ war unter den Vereinen in Edingen-Neckarhausen unumstritten. Das hat der Vorsitzende des Kultur- und Heimatbundes, Wolfgang Ding, im Gespräch mit dem „MM“ betont. „Wir haben eine sehr gute Diskussion gehabt“, sagte er weiter und verwies auf die Corona-Pandemie und damit verbundene Auflagen und Unwägbarkeiten: „Das ist uns alles zu riskant und aufwendig.“

Zu „Rund ums Schloss“ im Ortsteil Neckarhausen kommen alljährlich im Sommer mehrere tausend Besucher an zwei Tagen, um gemeinsam zu feiern. In diesem Jahr wäre es bereits die 40. Auflage der Veranstaltung gewesen. Weil sie bereits 2020 ausgefallen war, kommt das Vierzigste nun erst 2023. Das würde dann auch gleich zu einem weiteren Jubiläum passen: 1250 Jahre Neckarhausen.

Während man hoffen darf, dass dieses Fest nicht mehr von Corona vereitelt wird, steht die Kerwe in beiden Ortsteilen noch in den Sternen. 2020 war sie ausgefallen, für 2021 ist bislang nichts entschieden. „Wir warten ab“, erklärt Ding dazu die Position der örtlichen Vereine. In Edingen steht das Fest des Jahres am ersten Oktober-Wochenende im Kalender, die Kerwe in Neckarhausen findet traditionell am ersten September-Wochenende statt. hje