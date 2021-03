Was zu viel ist, ist zu viel: Beim Ausbau eines bestehenden Hauses in der Rathausstraße in Edingen hat der Technische Ausschuss des Gemeinderates in seiner jüngsten Sitzung die Reißlinie gezogen. Den Ausbau des Dachgeschosses mit Gauben zu einer dritten Wohneinheit hielt die Verwaltung für vertretbar, die Schaffung einer vierten Wohnung im Kellergeschoss jedoch nicht.

Die Sprecher der Fraktionen folgten der Argumentation und sprachen sich für eine behutsame Nachverdichtung aus. Thomas Hoffmann von der Offenen Grünen Liste regte in diesem Zusammenhang an, über eine Parkraumbewirtschaftung nachzudenken. Das würde bedeuten, dass das Parken im öffentlichen Raum nicht immer und überall erlaubt und kostenlos ist. Auch Lukas Schöfer (CDU) stimmte dieser Anregung ausdrücklich zu. hje