Kehrt Simon Michler bald Niederstetten den Rücken?

Vor einer möglichen Rückkehr der vom Landkreis vorübergehend suspendierten Bürgermeisterin Heike Naber in Niederstetten hat sich der Gemeinderat am Dienstag noch einmal klar positioniert. Nach dem Urteil des VGH in Mannheim und dem Verzicht des Landratsamtes auf weitere Rechtsmittel sei eine Rückkehr von Naber „möglich und zu befürchten“, heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der drei

...