Kehrmaschine wird für Edingen-Neckarhausen teurer

Die Kehrmaschine habe in der Gemeinde schon „ortshistorische Bedeutung“, stellte Bürgermeister-Stellvertreter Dietrich Herold in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates fest. Er spielte damit auf den Umstand an, dass der externe Dienstleister schon seit mehr als 40 Jahren die Straßen von Edingen-Neckarhausen regelmäßig reinigt. Die Firma Böhm aus Leimen soll das auch in Zukunft tun, muss allerdings den Preis anheben, und zwar von 16,50 auf 18 Euro je Kehrkilometer. Das macht jährliche Mehrkosten von 1153 Euro aus.

Seit 16 Jahren erfolgt der Einsatz vierteljährlich, wobei in der Vergangenheit auch über die Intervalle diskutiert wurde. Eine Rechnung von vor 35 Jahren gibt laut Herold einen Preis von 14 Mark je Kilometer an. „Von 100 Mark auf 100 Euro, das ist keine umwerfende Steigerung“, fand Herold. Heike Dehoust von der Unabhängigen Bürgerliste (UBL-FDP/FWV) warf die Frage auf, ob angesichts von „furchtbar viel Verkehr“ die Maschine überhaupt überall an den Rinnstein kommt. „Das haben wir uns auch schon gefragt“, sagte Herold und betonte: „Der Dreck liegt auch auf der Straßenmitte.“ Das Aufkommen an Kehricht sei im Laufe der Zeit nahezu gleich geblieben und liege bei 70 Tonnen pro Jahr. Das Kehren noch weiter auszudünnen oder gar abzuschaffen, empfehle er nicht. Bauamtsleiter Dominik Eberle bekräftigte das und ergänzte: „Wir haben das 2006 schon auf ein Mindestmaß reduziert.“ Das Kehren der Straßen erfolgt unter anderem, um die Sinkkästen am Fahrbahnrand nicht zu schnell zu überfüllen. hje