Kasse in Edingen-Neckarhausen gestohlen

Bei einem Einbruch in eine Gärtnerei in Edingen-Neckarhausen ist ein hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei in einer Presseerklärung mitteilte, gelangten der oder die bisher unbekannten Täter über den an die Gärtnerei angrenzenden Friedhof in das Gebäude. Nach Angaben der Ermittler geschah der Zwischenfall in der Speyerer Straße bereits zwischen Dienstagabend, 3. Januar (19 Uhr), und Mittwochmorgen, 4. Januar (8.40 Uhr). Gestohlen wurde eine leere Registrierkasse. Dennoch ist der Schaden hoch. „Insgesamt liegt der entstandene Schaden im fünfstelligen Bereich“, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Die Ermittler bitten Zeugen, sich an das Polizeirevier Ladenburg (06203/ 9305-0) zu wenden. pol/tge

