Junger Mann bei Streit in Straßenbahn mit Messer verletzt – Zeugen gesucht

Edingen-Neckarhausen. Durch einen Messerstich leicht verletzt worden, ist am vergangenen Freitag ein junger Mann in Ludwigshafen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren gegen 21.45 Uhr in der Linie 5 Richtung Edingen eine achtköpfige Gruppe Jugendlicher - sieben Jungen und ein Mädchen - mit drei jungen Männern im Alter zwischen 17 und 20 Jahre in Streit geraten. In dem Tumult wurde einer der drei Männer mit einem Messerstich leicht verletzt, er musste ambulant behandelt werden. Mehrere Fahrgäste bemerkten das Geschehen, zwei Männer griffen ein und trennten die Streitenden. An der Haltestelle Edingen-West verließen die acht Jugendlichen die Bahn. Die Fahrgäste werden gebeten, sich als Zeugen beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0621 174 4444 zu melden.

