Junge Gäste aus Plouguerneau in Edingen-Neckarhausen

Die IGP Interessengemeinschaft Partnerschaft Edingen-Neckarhausen-Plouguerneau hat junge Sportler aus Frankreich zu Gast. Die Jugendfußballer der Espérance sind bei DJK/Fortuna Neckarhausen zu Besuch, die Handballer beim TV Edingen. Möglich macht das unter anderem die wertvolle Förderung des Deutsch-Französischen Jugendwerks (DFJW), der zu den inzwischen hohen Fahrtkosten für die fast 1200 Kilometer lange Reise einen Zuschuss zahlt.

Die Jugendfußballer konnten nach zweijähriger Pause endlich nach Edingen-Neckarhausen kommen, wo sie von der IGP-Vorsitzenden Susanne Surblys und ihrer Stellvertreterin Barbara Rumer sowie von Andreas Müller, DJK-Geschäftsführer, begrüßt wurden. Espérance-Chef Hérvé Perros dankte namens der Gruppe für den Empfang und die Vorbereitungen von DJK und IGP.

Nach einem ersten Training und dem Besuch der Ladenburger Altstadt stand am Vormittag die Soccer-Arena (mit Barbara Rumer) und am Nachmittag der gemeinsame Besuch des Bundesligaspiels in Hoffenheim auf dem Programm. Am Donnerstag sind die jungen Sportler im Schloss Neckarhausen Gäste der Gemeinde, wo sie von Bürgermeister Michler empfangen werden.

Jugendhandballer aus der Bretagne sind am Ostermontag zur Sportbegegnung beim Turnverein Edingen eingetroffen. Die Jugend-Handballer des TV Edingen/Friedrichsfeld begrüßten die Sportlerinnen der Entente des Abers Lannilis/Plouguerneau mit ihrer Leiterin Annick Simon zu einer erneuten Sportbegegnung, die ursprünglich für 2020 vorgesehen war, aber wegen Corona verschoben werden musste. Neben Susanne Surblys begrüßte TVE-Abteilungsleiter Rainer Scheffler die Gäste, die fast alle erstmals in der Partnergemeinde ankamen. Nach der Begrüßung war nach der Sprachanimation gleich das erste Training angesagt. Am Dienstag wurde die Gruppe von Bürgermeister Michler im Rathaus offiziell willkommen geheißen. Danach ging es mit Schwimmen und gemeinsamem Training weiter. Am Abend stand ein deutsch-französischer Apéro und eine Disco mit Karaoke auf dem Programm. Alexia Guillermic ist in die Begegnung als Mitarbeiterin der Gemeinde (DFJW-Programm „Arbeit beim Partner“) eingebunden.

„Jugend für Frieden in Europa“

Das Thema Frieden wird bei den Jugendbegegnungen ein Thema sein. Jene in Plouguerneau und der Tandem-Sprachaufenthalt werden die aktuelle Situation in Europa im Programm haben, aber insbesondere die neue, trinationale Jugendbegegnung in Marseille mit französischen, deutschen und rumänischen Jugendlichen wird neben den Freizeitaktivitäten die Bedeutung des Friedens in Europa diskutieren. Wer Lust hat, bei der Partnerschaftsjugend „IGP-Jeunesse“ mitzumachen, kann sich bei Alexia per E-Mail melden: Alexia.guillermic@igp-jumelage.de.