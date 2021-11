Jugendgemeinderat gibt auf

Edingen-Neckarhausen. Der Jugendgemeinderat (JGR) in Edingen-Neckarhausen ist Geschichte. Vorerst zumindest. Für die anstehende Wahl im kommenden Jahr gibt es keine Kandidaten, die amtierenden Mitglieder sind dem Wahlalter entwachsen. Das vorläufige Aus des Gremiums verkündete die Vorsitzende Finja Kettner – wie bereits gemeldet – in einer Sitzung in der vergangenen Woche.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bereits im Laufe der zweiten Amtsperiode nahmen laut Kettner zunehmend weniger und schließlich nur noch sechs der zwölf gewählten Mitglieder teil. Die übrigen blieben fern, aus zeitlichen Gründen, weil sie nicht mehr in der Gemeinde wohnten oder schlicht aus Frustration, weil Erfolge ausblieben.

Zuletzt aktiv waren neben Finja Kettner die Mitglieder Annika Baumbusch, Constantin Schwarz, Phillip Schaefer, Aliye Görgülü und Timo Sanzol Rieth. Den Mangel an Bewerbern erklärten sie sich im Gespräch mit den Gemeinderäten Dietrich Herold und Klaus Merkle (UBL-FDP/FWV), Benjamin Gerhold von der Finanzverwaltung und dem Leiter des Jugendzentrums, Werner Kaiser, mit der unzureichenden Information der 12- bis 21-Jährigen. Auch das Fehlen einer weiterführenden Schule in der Gemeinde wurde als Grund genannt. Die Jugendlichen der Gemeinde gehen daher auf die weiterführenden Schulen in Ladenburg, Wieblingen und Seckenheim, konnten aber offensichtlich nicht für eine Bewerbung begeistert werden. „Das Interesse junger Menschen an Politik und an aktiver politischer Mitgestaltung in Edingen-Neckarhausen ist momentan leider sehr gering und im Laufe der letzten Jahre auch noch weiter zurückgegangen“, erklärte Annika Baumbusch: „Viele Jugendliche haben auch einfach keine Lust, mindestens einmal im Monat abends an Sitzungen teilzunehmen.“

Mehr zum Thema

Dies sei ihr im Gespräch und beim Schreiben via Messenger mit jungen Menschen deutlich geworden. Dass Jugendgemeinderäte keine tatsächliche politische Macht hätten und von vielen Politikern sowieso nur belächelt würden, erschwere die Suche nach Nachfolgern erheblich. „Außerdem gibt es in Edingen-Neckarhausen zusätzlich zum Jugendgemeinderat noch den nicht-amtlichen Jugendrat, der sich in der Sache weitgehend für dieselben Dinge einsetzt wie der Jugendgemeinderat“, stellte Annika Baumbusch fest.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wenig Resonanz

In den Sozialen Netzwerken ist der Jugendgemeinderat ebenfalls nicht besonders erfolgreich. Sein letzter Facebook-Post stammt von März 2020 und befasst sich mit dem Coronavirus. Auf Instagram hat der JGR zwar ein Konto, und er hat sogar eine WhatsApp-Nummer für Direktanfragen bereitgestellt, allerdings kommentierten seit April 2020 keine Personen mehr die Instagram-Posts. Immerhin gelang es dem Jugendgemeinderat, nach einjähriger, Corona-bedingter Unterbrechung in diesem Jahr, erneut einen Stand mit Kartoffelsuppe und Brötchen für den dieses Jahr wieder stattfindenden Kinderweihnachtsmarkt am 5. Dezember zu organisieren.

Der scheidende Jugendgemeinderat und die anwesenden Vertreter von Verwaltung und Gemeinderat hoffen jetzt darauf, dass das Jugendzentrum und der diesem angegliederte Jugendrat das Fehlen eines JGR in den kommenden drei Jahren kompensieren können. Für die nächste Jugendgemeinderatswahl im Spätjahr 2024 soll alles Mögliche unternommen werden, damit sich wieder ausreichend Jugendliche für dieses Ehrenamt bewerben.

Dietrich Herold dankte dem JGR und seiner Vorsitzenden Finja Kettner, die bereits dem ersten Jugendgemeinderat von 2016 bis 2019 angehörte: „Ihr habt euch bis zum letzten Tag für eure Projekte eingesetzt und auch dann nicht aufgehört, als klar wurde, dass der Jugendgemeinderat viele seiner Projekte nicht durchbekommen wird.“

Bürgermeister Simon Michler bedauerte auf Nachfrage des „MM“das Scheitern. Man habe alles getan, um den JGR zu unterstützen und auch eine (teure) Online-Wahl ermöglicht. Ein solches Gremium zu erzwingen, mache aber keinen Sinn. Man müsse sich nun etwas Neues überlegen, wie man die Jugendlichen einbinden könne.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3