„Jubiläum bald planen“

Aus dem Jahr 765 datiert die erste urkundliche Erwähnung von Neckarhausen im Lorscher Codex. In gut eineinhalb Jahren steht der Gemeinde am Neckar somit ein Jubiläum ins Haus: 1250 Jahre Neckarhausen. Damit dieses Ereignis 2023 gebührend gefeiert werden kann, beantragt die Fraktion der Unabhängigen Bürgerliste von FDP/FWV (UBL) im Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen die Bildung eines Jubiläumsausschusses. Das Thema solle in einer der nächsten Sitzungen beraten und das Gremium „zeitnah“ einberufen werden.

Zur Begründung schreibt Fraktionsvorsitzender Klaus Merkle in dem Antrag, das Jubiläum 1250 Jahre Neckarhausen „soll durch Veranstaltungen unterschiedlicher Art zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2023 mit möglichst breiter Beteiligung der örtlichen Vereine und der Einwohnerschaft gewürdigt werden“. Dies erfordere eine Planungsphase „entsprechend derjenigen, die für das Gemeindejubiläum 2015 benötigt worden ist“. Zur Erinnerung: Vor sechs Jahren feierte die Doppelgemeinde einen Doppelgeburtstag, nämlich 1250 Jahre Edingen und 40 Jahre Edingen-Neckarhausen, also die Fusion der beiden Ortsteile.

Ausschuss soll koordinieren

Der Jubiläumssausschuss soll laut UBL als Koordinierungsgremium fungieren, „das Vorschläge aus den Vereinen und der Einwohnerschaft sammelt und koordiniert und gemeinsam mit den Akteuren entsprechende Vorbereitungen trifft“. Die Einsetzung sollte noch vor der Sommerpause über die Bühne gehen. Bei den Ausschussmitgliedern denkt die UBL an „Vertreter der für die Jubiläumsveranstaltungen in Betracht kommenden Vereine, Organisationen und Institutionen“ sowie an Mitglieder des Gemeinderates. „Die Verwaltung wird um einen entsprechenden Vorschlag gebeten“, heißt es in dem Antrag abschließend. In der kommenden Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch, 21. April, steht das Thema noch nicht auf der Tagesordnung. agö