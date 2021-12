Jetzt geht’s langsam ins Privatleben

Fast genau sechs Jahre ist es jetzt her, dass Roland Marsch seinen Schreibtisch im Rathaus von Edingen geräumt hat. Nach 24 Jahren im Amt des Bürgermeisters trat der Sozialdemokrat nicht erneut an. In den Ruhestand ging er damals trotzdem nicht. Er war als selbstständiger Berater und im Aufsichtsrat der VR-Bank Rhein-Neckar tätig. Doch jetzt ist endgültig Zeit zum Aufhören, findet er, denn Marsch feiert heute seinen 65. Geburtstag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Edingen-Neckarhausen ist nach wie vor seine Heimat, wie er betont. Seinen Ehrentag wird er trotzdem nicht hier verbringen, sondern im Schwarzwald, wo wir ihn auch zum Telefoninterview erreichen. „Ich genieße es“, sagt er zu seinem Aufenthalt dort, wo gerade etwas Schnee liegt, und zum Leben im Ruhestand. Zwei Enkel sind an seiner Seite, wenn er seinen Fünfundsechzigsten feiert. Der Große ist drei Jahre alt, die Kleine gerade erst vier Monate: „Das erste Mädchen überhaupt in der Marsch-Familie.“ Da schwingen Glück und Stolz mit in den Worten des Opas.

Aus der Vita von Marsch 1956 in Weinheim geboren, wächst Roland Marsch in Abtsteinach im Odenwald auf. Dort engagiert er sich später acht Jahre lang als Gemeindevertreter für die SPD. 1980 legt Marsch die Prüfung als Diplom-Verwaltungswirt ab und wird persönlicher Referent des Verwaltungsdirektors beim ZDF in Mainz. Am 13. Oktober 1991 wird Roland Marsch im zweiten Wahlgang mit 59,4 Prozent zum neuen Bürgermeister von Edingen-Neckarhausen gewählt. Am 7. November 1999 wird Marsch mit 71,1 Prozent der Stimmen wiedergewählt, im September 2007 mit 50,9 Prozent der Stimmen im ersten Wahlgang nur knapp. 2015 tritt er nicht mehr an. Simon Michler (CDU) wird zu seinem Nachfolger gewählt. hje

Aus dem Tagesgeschäft hält sich Marsch raus, aber die Kommunalpolitik interessiert ihn noch immer sehr. „Nach 24 Jahren als Bürgermeister bleibt das nicht aus“, gesteht er. Kommentare verkneift er sich gleichwohl. „Ich war schon immer ein politischer Mensch“, betont der Sozialdemokrat, der aus einfachen Verhältnissen stammt. Der Vater war Arbeiter, die Mutter ging putzen, um dem Sohn die Schule und das Studium zu ermöglichen.

Dass es jetzt schon sechs Jahre sind, seit er das Amt des Bürgermeisters aufgegeben hat, kann er selbst kaum glauben. Langweilig geworden ist es ihm trotzdem nicht. Er blieb auch nach dem Ausscheiden als Bürgermeister Mitglied im Aufsichtsrat der VR-Bank Rhein-Neckar, wo er derzeit noch Stellvertretender Vorsitzender ist. Als ehrenamtlicher Richter wirkte er noch drei Jahre am Landesarbeitsgericht.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Beruflich hat sich Marsch selbstständig gemacht, war beratend tätig bei der Entwicklung verschiedener Projekte, unter anderem beim Umbau eines Hotels in Wiesbaden zur Klinik. Diese Tätigkeit hat er inzwischen aufgegeben, und auch bei der Bank will er sich zurückziehen. „Ich fahre jetzt langsam ins Privatleben zurück“, sagt der Alt-Bürgermeister. Das Geschäftliche werde zurückgefahren.

In der Gemeinde engagiert er sich seit drei Jahren als Vorsitzender des Fördervereins für den Gesangverein Neckarhausen. „Ich bin der Gemeinde nach wie vor sehr verbunden“, betont er. Eine Rückkehr in den Odenwald sei für ihn nie ein Thema gewesen, wenngleich er regelmäßig dorthin kommt. Auf dem Friedhof in Ober-Abtsteinach sind seine Eltern beerdigt. In Edingen-Neckarhausen fühle er sich noch immer wohl, wie Marsch versichert.

Ob er jetzt mehr auf Reisen geht? „Das geht ja nicht wegen Corona“, bedauert er. Selbstverständlich sei er doppelt geimpft und geboostert. „Uns geht es gesundheitlich gut“, freut sich Marsch. Er sei schon immer ein bescheidener Mensch gewesen. „Wir brauchen keinen Prunk“, versichert er. Gefeiert wird deshalb nur im Kreis der Familie.

Sein Nachfolger Simon Michler nimmt ihn nach eigenen Worten als sehr angenehmen Vorgänger wahr. „Wenn was ist, kann man mit ihm sprechen“, sagt er: „Aber er mischt sich nicht ins Tagesgeschäft ein.“ Es sei ein gutes Miteinander, findet Michler, der Marsch immer mal wieder trifft. „Wer mich braucht und etwas wissen will, der kann mich fragen“, erklärt Marsch.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3