„Jedes Opfer hat das Recht auf Würde“

Edingen-Neckarhausen. Kurz vor seinem Abschied aus dem Gemeinderat in Edingen-Neckarhausen hat Thomas Zachler (SPD) Anfang 2021 dafür gesorgt, dass neben Julius Helmstädter weitere Opfer der NS-Diktatur aus Edingen nicht in Vergessenheit geraten. „Jedes Opfer hat das gleiche Recht auf Anerkennung und Würde“, formulierte er dazu. Die am Montag feierlich übergebene Gedenktafel trägt seine Handschrift, denn er hatte die Details zu Anton Aulmich, Simon Brecht, Robert Fischer, Engelbert Siebig und Hellmuth Zwintscher recherchiert und den Text der Tafel formuliert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dem Gemeinderat hat er den Rücken gekehrt, dem Kreistag ist er bis heute treu geblieben. Weil er an Corona erkrankt ist, konnte er an der Feierstunde am Montag nicht teilnehmen, in Gedanken war er trotzdem dabei. Seine Partei hat den engagierten Sozialdemokraten erst kürzlich gewürdigt, nämlich mit der Willy Brandt Medaille. Er verkörpere in besonderer Weise die sozialdemokratischen Ideale Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität, heißt es dazu in der Urkunde, die unter anderem von den SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Lars Klingbeil unterzeichnet ist, und die der Landtagsabgeordnete Sebastian Cuny und der Ortsvereinsvorsitzende Wolfgang Jakel überreichten. hje