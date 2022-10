Jahreskonzert am Sonntag

Edingen-Neckarhausen. Nachdem 2020 und 2021 Corona-Pandemie-bedingt kein Jahreskonzert stattfinden konnte, möchte sich die Musikvereinigung am Sonntag den 16. Oktober 17 Uhr in der Eduard-Schläfer-Halle in Neckarhausen wieder mit einem Konzert präsentieren. Dirigent Carlos Trujillo hat unter dem Thema „Musik verbindet“ ein vielfältiges Programm zusammengestellt, das typische Musikstücke der letzten 70 Jahre umfassen wird.

Der Eintritt kostet 12 Euro, für Kinder bis 14 Jahre 6 Euro. Der Kartenvorverkauf findet statt bei der Schuhmacherei Hertel, Hauptstr. 428, Neckarhausen, beim Bauernhof Krauß, Hauptstr. 417, Neckarhausen, und der Buchhandlung Bücherwurm, Rathausstr. 14, Edingen. red