In Neu-Edingen schließt sich bald der Notfallring

Der Wasserversorgungsverband Neckargruppe will seine Zusammenarbeit mit der MVV Netze GmbH weiter ausbauen. Das geht aus der Einladung zur Verbandsversammlung am Dienstag, 7. Februar, um 17 Uhr im Bürgersaal des Rathauses in Edingen hervor. Neben einer Trinkwasserversorgung in Notfällen soll sich das Mannheimer Unternehmen künftig auch um die Beseitigung von Störungen im Trinkwassernetz kümmern.

Für die bereits beschlossene Notversorgung ist noch eine Druckerhöhungsanlage erforderlich, deren Bau Anfang des Jahres beginnen und bis August 2023 abgeschlossen sein soll. Sie entsteht in der Platanenstraße in Neu-Edingen. Der ebenfalls nötige Bau einer Zubringerleitung ist bereits abgeschlossen. Weiteres Thema der Zusammenkunft am Dienstag ist die Wahl des Verbandsvorsitzenden. Nach dem Weggang von Simon Michler soll der neue Bürgermeister von Edingen-Neckarhausen, Florian König, diese Aufgabe übernehmen. hje