In Edingen-Neckarhausen kann sich bald neues Gewerbe ansiedeln

Die Bagger rollen schon seit drei Wochen, jetzt hat die Erschließung des Gewerbegebietes im Gewann „In den Milben“ auch offiziell begonnen. Auf rund 4,7 Hektar will die Gemeinde Edingen-Neckarhausen 17 Grundstücke für Gewerbebetriebe schaffen, auf einem weiteren ein Hilfeleistungszentrum für die Feuerwehr und eventuell auch für die DRK-Ortsvereine bauen.

„Das heißt aber nicht, dass das Hilfeleistungszentrum bald hier steht“, beugte Bürgermeister Florian König allzu großen Erwartungen vor. Bereits im Interview mit dem „MM“ nach 100 Tagen im Amt hatte er im April erklärt: „Das Problem ist nicht, ob wir es wollen, sondern ob wir es finanzieren können.“

Investorenmodell noch offen

Ein zuletzt immer wieder ins Spiel gebrachtes Investorenmodell ist dabei laut König noch nicht gesetzt: „Auch eine Investorenlösung kostet uns viel Geld, nur nicht so viel auf einmal, wie wenn wir es selbst bauen.“ Edingen-Neckarhausen habe einen defizitären Haushalt, und auch Mieten müssten erst einmal finanziert werden. Dabei wiederum könnte sich das Gewerbegebiet durchaus als Segen erweisen, und zwar dann, wenn sich auch neue Betriebe und damit Gewerbesteuerzahler hier ansiedeln.

König ging auf die Geschichte des Gewerbegebietes ein, das erste seit mehr als 40 Jahren. Damals sei das Gebiet auf der anderen Seite der Speyerer Straße entstanden, wo sich heute unter anderem Aldi, Lidl und die Drogeriekette dm befinden. In die jetzt begonnene Erschließung fließen rund 4,1 Millionen Euro, die Bauzeit wird auf 15 Monate geschätzt.

Erste Pläne von 2012

König ist bereits der dritte Bürgermeister, der mit dem Vorhaben befasst ist. Angefangen hat die Planung unter Roland Marsch, als 2012 die Aufstellung eines Bebauungsplans für den Bau des Hilfeleistungszentrums beschlossen wurde. 2016 entschied der Gemeinderat unter Simon Michler, dass es auch ein kleines Gewerbegebiet hier geben soll, 2020 wurde es noch einmal erweitert.

Welche Unternehmen in dem Gewerbegebiet zum Zuge kommen, muss der Gemeinderat entscheiden, nach dem Willen von König bis Ende des Jahres. Eine Liste mit möglichen Interessenten führt die Verwaltung seit Jahren, doch mit Beginn der Vermarktung können sich auch neue melden. „Hier entsteht ein hochmodernes Gewerbegebiet“, rührte der Bürgermeister unter Hinweis auf Glasfaser und die günstige Verkehrsanbindung an Straße und ÖPNV schon einmal die Werbetrommel.

Bevor das neue Gewerbegebiet genehmigt werden konnte, gab es auch umfangreiche artenrechtliche Untersuchungen. Den Feldhamster , der zwischendurch als mögliches Ausschlusskriterium galt, hat man nicht gefunden, wohl aber Mauereidechsen. Damit diese in den nächsten Wochen auf der Baustelle nicht unter die Räder geraten, gibt es entlang der Straße Kunststoffbarrieren. Wenn sich die Amphibien dorthin verirren, werden sie eingesammelt und in ein neu geschaffenes Ersatzhabitat am Pumpwerk gebracht, wie Diplom-Ingenieurin Katrin Lambertson vom Büro Baader Konzept in Mannheim erläuterte.

Schätze in der Erde

Doch es schlummern noch mehr Schätze auf dem knapp fünf Hektar großen Areal. In der Nähe des Park-and-Ride-Parkplatzes wurden bei ersten Baggerarbeiten mehrere Scherben entdeckt, die den Denkmalschutz auf den Plan riefen. In Kooperation mit den Archäologen des Landesdenkmalamtes haben deshalb Grabungen begonnen, um die Funde zu sichern und ausführlich zu dokumentieren. Das geübte Auge der Fachleute erkennt an größeren, nahezu kreisrunden schwarzen Flächen im Boden, wo es früher einmal Feuerstellen gab. Alles, was bislang gefunden wurde, deutet auf eine Besiedlung in der Eisenzeit vor 3000 Jahren hin. Glück für die Gemeinde und das Gewerbegebiet: Dort, wo das Hilfeleistungszentrum und die meisten Gewerbegebäude entstehen sollen, war früher vermutlich Wasser, die Menschen lebten auf einem Hügel nebenan.

So geht es jetzt weiter

Derzeit wird das Gelände planiert und mit der erforderlichen Infrastruktur versehen, wie Vorstand Thomas Dopfner von der ESB Kommunalprojekt AG erklärte. Zuerst kommen graue Betonrohre fürs Abwasser und blaue fürs Trinkwasser in die Erde, danach Kabel für Strom und Breitband. In den Sommerferien entsteht bereits der Verkehrskreisel an der Kreuzung von Gerberstraße und Speyerer Straße. Er soll innerhalb von zwei bis drei Monaten fertig sein.