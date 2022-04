Im Schlosspark Neckarhausen darf nur maßvoll gefeiert werden

Das Schloss in Neckarhausen ist ein Aushängeschild der Gemeinde und als Austragungsort für kulturelle Veranstaltungen sowie als Ort zum Heiraten beliebt. Der Park dahinter ist geschützt und die Nutzung deshalb eingeschränkt. Trotzdem erlaubt die Gemeinde eine gewisse Anzahl von Veranstaltungen. Was normalerweise im Gemeinderat eine reine Formsache ist, sorgte diesmal für eine längere Diskussion.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Seit 1979 geschützt

Der Schlosspark in Neckarhausen ist durch eine Verordnung des Landratsamtes Rhein-Neckar vom 20. April 1979 zum Landschaftsschutzgebiet erklärt worden. Geschützt sind die Parkanlage einschließlich des Schlossgebäudes. Hier ist alles verboten, was „den Charakter des Gebietes verändern oder dem besonderen Schutzzweck zuwiderlaufen“ würde. Deshalb wurden in der Vergangenheit nur wenige Veranstaltungen hier genehmigt.

„Durch Corona hat sich alles stark verschoben“, sagte Bürgermeister Simon Michler zu Beginn der Aussprache. Traditionsveranstaltungen wie „Rund ums Schloss“ seien wegen der Pandemie bereits zweimal ausgefallen. Die Volkshochschule sei sehr aktiv. „Man könnte jedes Wochenende eine Veranstaltung durchführen“, kommentierte Michler die Nachfrage, stellte aber auch klar: „Man braucht eine klare Linie.“ Es gebe den großen Wunsch in der Kulturszene nach Öffnung des Parks. Andererseits häuften sich Beschwerden über Lärm. „Der Konflikt ist bekannt“, stellte er fest und kündigte dazu eine Vorlage der Verwaltung an, die innerhalb von sechs Monaten neue Regeln für die Zukunft vorschlagen soll.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Es sind sehr viele Veranstaltungen im Schlosspark, obwohl das eigentlich ein Naturschutzgebiet ist“, sagte Tobias Hertel (SPD) dazu. Man dürfe auch die Anwohner nicht vergessen, mahnte der Sozialdemokrat und forderte, man müsse bei der Beurteilung differenzieren. Manche seien einmalig, wie Konzerte oder das Bouleturnier und „Rund ums Schloss“ als Paradebeispiel. „Die Volkshochschule will fast jedes Wochenende im Sommer etwas machen“, bemerkte er und formulierte, ein „friedliches Zusammenleben“ müsse möglich sein.

Der parteilose Gemeinderat Ulf Wacker, zugleich Vorsitzender des Kultur- und Heimatbundes, sagte, Ziel müsse es sein, so viele Veranstaltungen wie möglich aber diese so verträglich wie möglich stattfinden zu lassen. „Man braucht da aktuellere Einschätzungen der Behörden“, forderte er.

Kritik an der Volkshochschule

Markus Schläfer (CDU), betonte, grundsätzlich seien Schlosspark und Schloss ein Kulturgut und „ein wunderbarer Fleck“. Kultur sei für Menschen auch schützenswert, bemerkte er unter Anspielung auf den Naturschutzaspekt: „Wir sollten traditionelle Veranstaltungen schützen.“ Dazu zählte er den Schlosspokal der Boulefreunde und „Rund ums Schloss“, die beide im nächsten Jahr 40-Jähriges feierten. Kritisch äußerte er sich zur VHS: „Sie sollte sich nicht auf einen Platz fixieren.“ Jazzkonzerte könnten beispielsweise auch unterhalb des Rathauses in Edingen stattfinden. Zudem nannte er es problematisch, wenn sich Termine der VHS mit solchen von den Vereinen überschneiden: „Da müssen wir entzerren.“ Schäfer machte deutlich, er hielte es für eine „absolute Enttäuschung“, wenn die Vereine im Schlosspark keine Veranstaltungen mehr machen könnten.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

„Da bin ich Wort für Wort bei dir, Markus“, pflichtete ihm Dietrich Herold von der Fraktion der Unabhängigen Bürgerliste (UBL-FDP/FWV) bei. Es gebe auch „wilde Veranstaltungen“, zum Beispiel Spendenläufe, denn die müssten ebenfalls angemeldet sein. „Man muss durchgreifen, wenn die Dinge über die Stränge schlagen, zum Beispiel bei Hochzeiten“, forderte Herold: „Da müssen wir die Zügel anziehen, das ist auch im Interesse der Schlossparkfreunde.“ Das passiert bereits, wie Bürgermeister Michler versicherte: „Wir sind auch schon bei negativen Ausrutschern eingeschritten.“

Der Gemeinderat billigte den vorgelegten Veranstaltungskatalog für 2022 und beauftragte die Verwaltung, Gespräche mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises über genehmigungsfähige sowie zulässige Schlosspark-Nutzungen zu führen“. Außerdem sollen gegebenenfalls Vergabekriterien im Sinne der Verordnung festgelegt werden.