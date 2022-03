Im Einsatz für die Umwelt

Der NABU Edingen-Neckarhausen will eine eigene Jugendgruppe ins Leben rufen. Wie der Vorstand mitteilt, findet die Gründungsversammlung der NABU-Jugendgruppe am Samstag, 23. April, um 16 Uhr statt. Eingeladen sind alle Naturschutz-Begeisterten im Alter zwischen 13 und 20 Jahren. Treffpunkt ist der NABU-Garten in Edingen-Neckarhausen (Ecke Friedrichsfelder Straße/Stangenweg, leicht erreichbar von der Straßenbahn-Haltestelle „Edingen West“).

An denkbaren Aktionen herrscht laut NABU kein Mangel: Trash-Buster-Days oder Guerilla-Gardening, Eco-Challenges (etwa zur Plastikvermeidung) oder Nisthilfenbau, Exkursionen oder Naturfotografie-Workshops, zählt die Ankündigung als mögliche Tätigkeitsfelder der neuen Gruppe auf. Vor allem sollten die Jugendlichen aber genau die Dinge anpacken können, die ihnen besonders am Herzen liegen: „Wer etwa für den Erhalt von Straßenbäumen kämpfen, für Mehrweg-Verpackungen in der Lieblingsbäckerei eintreten oder eine Krötenrettung an Straßen in der Nachbarschaft initiieren möchte, kann in der Jugendgruppe Mitstreiter*innen finden“, schreibt der NABU Edingen-Neckarhausen.

Weitere Informationen gibt’s auf der Homepage unter nabu-edingen-neckarhausen.de Kontakt per Mail: jugend@nabu-edingen-neckarhausen.de. red/agö

