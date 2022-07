Hochwertige Armbanduhr gestohlen

Edingen-Neckarhausen. Die Polizei Mannheim sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Donnerstag, 23. Juni, gegen 15.30 Uhr in Edingen-Neckarhausen ereignet hat. Eine bislang unbekannte Täterin war in der Hauptstraße, Höhe der Sparkasse, auf einen Autofahrer zugegangen, der gerade mit sein Auto eingeparkt hatte. Sie drängte sich in die geöffnete Fahrertür, so dass der 83-jährige Autofahrer die Tür nicht mehr schließen konnte. Dabei bettelte sie um Geld. Anschließend umarmte die Täterin den Mann und fixierte ihn mit festem Griff auf den Fahrersitz. Dabei öffnete sie das Uhrenarmband an seinem Handgelenk und entwendete die hochwertige Uhr. Der 83-Jährige protestierte laut und resolut, konnte die Tat aber nicht verhindern.

Die Polizei beziffert den Wert der entwendeten Armbanduhr, Marke IWC, Modell Da Vinci, wird auf über 10.000 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen ist die Täterin anschließend zueinem in der Nähe geparkten Pkw gegangen und weggefahren. Die Täterin, die alleine unterwegs war, war laut Beschreibung zwischen 25 und 30 Jahre alt, circa 1,65 Meter groß und von korpulenter Statur. Sie hatte schwarze Augen und schwarze, zu einem Pferdeschwanz gebundene Haare. Sie sprach spanisch. Bekleidet war die Frau mit einer dunklen Hose und einer weißen Bluse. Aufgrund der vorliegenden Beschreibung erstellt die Polizei derzeit ein Phantombild. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim, Telefon 0621/174 4444, in Verbindung zu setzen.

