Hingabe und Leidenschaft

Tango – der wohl erotischste Tanz der Welt. Ein Tanz voller Hingabe, Emotionen und Leidenschaften. Der Wettergott sorgte noch für Spannung, da er eine gute Stunde vor Veranstaltungsbeginn dafür sorgte, dass der Himmel seine Schleusen öffnete und sich Wassermassen über Neckarhausen ergossen. So hatten die Helfer auch alle Hände voll zu tun, die Stühle wieder trocken zu wischen, damit die Besucher ein genussvolles Konzert erleben konnten. Pünktlich zum Konzertbeginn strahlte die Sonne vom fast wolkenlosen Himmel herunter und Hermann Ungerer begrüßte die Gäste zum ersten Tango-Event in diesem Jahr. „Wir wünschen uns einen kulturellen Wandel in Neckarhausen und diese Veranstaltungen sollen fester Bestandteil der Gemeinde werden. Wir haben schon viel erreicht und wir laden jeden Bürger ein, mitzuwirken und eigene Ideen einzubringen.“ Mit einem Dank an die vielen Helfer gab er die Bühne frei für Bien Porteño & Guests.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Ensemble Bien Porteño spielt bereits seit einigen Jahren zusammen, aber in unterschiedlichen Besetzungen. Im Schlosshof spielte der ursprünglich aus Argentinien stammende Jorge Coll am Piano, Norbert Kotzan war der Mann am Bandoneon und Claudia Louisa Weigand spielte die Geige. Hinter der Bühne war ein Parkett aufgebaut und man durfte gespannt auf die Gäste sein.

Auch ein Augenschmaus

Das Trio startete mit Milonga del Angel, einem Werk von dem Komponisten Astor Piazzolla, einem Künstler, der dieses Jahr seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. Nach Felicia, einem Stück von Europe, forderte Norbert Kotzan alle Tänzer auf, sich die Tangoschuhe anzuziehen und sich zur Tanzfläche zu beigegeben. Nicht wenige Besucher folgten seiner Aufforderung und innerhalb kürzester Zeit schwebten die Tangotänzer über das Parkett. Während sich immer m ehr Stühle leerten, war den Tanzpaaren anzusehen, wie sehr sie den Tango genossen und eins wurden mit der wunderschönen Musik von Bien Porteño. Der Funke sprang ins Publikum, so dass die Gäste nicht nur einen Hörgenuss, sondern auch noch einen Augenschmaus geboten bekamen. „Tango ist der traurige Gedanke, den man auch tanzen kann“, dieses Zitat des bekanntesten Tangokomponisten Enrique Santos Discépolo, begleitete die Gäste durch den gesamten Frühabend. Bevor das Ensemble zu dem Stück Mi Refugio ansetzte, erklärte Norbert Kotzan, dass Tango auch eine Art von Flucht sein konnte. Das Publikum verstand, was er meinte.

Begeisterte Besucher

Die Pause nutzten viele Gäste, um ein Glas Wein oder Sekt zu genießen oder sich mit einem Flammkuchen zu stärken. Der Pianist Jorge Coll drehte mit seiner Frau ein paar Runden über das Parkett und der Bandoneonist Norbert Kotzan nahm die Gelegenheit wahr, um mit Ida Meyll, der Grundschülerin und wohl jüngsten Tangotänzerin aus Heidelberg eine tolle Tango-Darbietung zu zeigen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Sowohl das Publikum, als auch die Tänzer waren hochzufrieden mit der Veranstaltung. „Eine tolle Veranstaltung in einem wunderschönen Ambiente. Das sollte unbedingt wiederholt werden“, so äußerte sich eine Besucherin und gab damit die Meinung vieler Gäste wieder. Dementsprechend wurde Bien Porteño belohnt.