Hertel folgt auf Zachler

Der langjährige Gemeinderat und SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Zachler gibt sein Mandat auf. In der Sitzung am Dienstag, 16. November, um 18 Uhr in der Eduard-Schläfer-Halle in Neckarhausen wird er von Bürgermeister Simon Michler verabschiedet. Als Nachfolger von Zachler rückt Tobias Hertel nach. Zachlers Amt als Bürgermeister-Stellvertreter soll Alexander Jakel übernehmen. Ihn zu wählen, ist Aufgabe des Gemeinderates. Außerdem müssen durch das Ausscheiden Zachlers eine Reihe Gremien neu besetzt werden.

Energieeffizienz unter der Lupe

Weiteres Thema der Sitzung ist eine mögliche Teilnahme der Gemeinde am European Energy Award, einer Zertifizierung, die das Energiemanagement unter die Lupe nimmt. Außerdem geht es um den Bebauungsplan „Hauptstraße II“ in Neckarhausen. Hier ist unter anderem der Bau einer privaten Kita geplant. Wie mehrfach berichtet, gibt es trotz der zusätzlichen Gruppen im neuen Kindergarten „Neckar-Krotten“ im Gemeindepark in Edingen nach wie vor nicht genügend Betreuungsplätze in der Gemeinde

Nachdem der Gemeinderat die Wassergebühren im Jahr 2018 auf 1,85 Euro je Kubikmeter erhöht hatte, erlaubt die aktuelle Kalkulation eine Senkung auf 1,62 Euro. Auch hierüber muss der Rat an diesem Abend entscheiden. Weil das Wasser der Neckargruppe mit Trifluoracetat (TFA) belastet war, hatte die Stadt Heidelberg vorübergehend keines mehr abgenommen. Nachdem sie wieder Wasser bezieht, sinkt der Kostenanteil für Edingen-Neckarhausen. Bürger können gleich zu Beginn der Sitzung Fragen stellen. hje