Herrlich beschwingt übers Parkett

Mit Swingmusik der 1920er bis 1940er Jahre, dargeboten von drei swingenden Ladies, hat die zweite Auflage der „Sommergeschichten“ im Schlosshof Neckarhausen ein großartiges Finale gefeiert. Rund 100 Gäste waren an diesem wundervollen Spätsommerabend gekommen, um zu lauschen und zu tanzen.

Es ist wunderbar, in einem Konzert zu erleben, wie sich der Swing über Generationen hinweg als populäre Jazzstilrichtung erhalten und entwickelt hat. Der Swing machte den Jazz tanzbar und wurde schnell zur wohl populärsten Stilrichtung innerhalb des Genres. Zum Abschluss der „Sommergeschichten“ ließen My SwingLadys die goldene Ära des Swing aufleben. Sängerin Katrin Armani, Pianistin Tanja Mathias-Heintz und Kontrabassistin Shana Moehrke begeisterten die Zuhörer durch bekannte und mitreißende Hits wie zum Beispiel „Shoo shoo train“, „Pennsylvania“, „Ain‘t he sweet“ oder „In the Mood“.

Für die rhythmische Unterstützung sorgten Steppeinlagen der Sängerin und die Fußrassel der Pianistin. Mit einer perfekten Mischung aus Jazz und Swing reißt die charmante Swingband das Publikum mit. Vom ersten Titel „I don‘t mean“ an bis zu „Sweet Georgia Brown“, einem alten Jazz-Standard in neuem Gewand, drehten sich mehr als 50 junge Swing Stepper und dazu immer mehr Tanzpaare aus dem Publikum auf der mit Laminat von Blanca-Nieves ausgelegten Tanzfläche vor dem Schloss im Kreise, sorgten My SwingLadys vor traumhafter Kulisse für ein Mega-Gefühl. Die drei Ausnahmemusikerinnen zeigten, was den Swing ausmacht: Voller Klang, dynamische Rhythmen, Gesang, der nach vorne geht und jede Menge Entertainment. „Sing, sing, sing...“ oder „On the sunny side of the street“ könnten für den Konzertabend auch als Überschrift gelten.

Romantische Eigenkomposition

Dargeboten wurde schwarzes Jazzfeeling. Atemberaubende Scat-Soli, eine romantische, unter die Haut gehende Eigenkomposition „Sleepless nights“ und packende Jazz-Standards kennzeichnen das große Repertoire und die Bandbreite der charismatischen Künstlerinnen. „Mensch, hat die Swing in der Stimme“, schwärmte eine Besucherin. Das Damentrio aus Mannheim, Ladenburg und Weinheim ist frech, verspielt und mit dem Mut zur Kombination aus Alt und Neu. Geboten wurde federleichte Frauenpower. Dreistimmiger Gesang und flotte Tanzschritte auf der Bühne sorgten für Furore. Ein Erlebnis für Augen und Ohren in einer atemberaubenden Mischung aus Anmut, Show und Poesie – Lebensfreude pur.

Strahlende Augen auch bei den Veranstaltern: Volkshochschule Edingen Neckarhausen (VHS), Kunst- und Kulturinitiative Edingen-Neckarhausen, das neue kommunale Kino „FreiRaum“, der Förderverein Gemeindemuseum, die Jugendmusikschule und das Improtheater „Die Szenemacher“.

Ungerer: „Haben etwas bewegt“

Nachdem es bei der Premiere der Reihe im vergangenen Jahr neun Veranstaltungen gab, gingen in diesem Jahr gleich 18 Termine über die Bühne. Insgesamt knapp 2000 Besucher zählten die Veranstalter – für sie zugleich Aufforderung weiterzumachen. VHS-Leiter Hermann Ungerer ist stolz, dass nicht nur Dauergäste aus Edingen-Neckarhausen, sondern auch Besucher aus entfernteren Regionen, aus Karlsruhe, Pforzheim, Mainz oder Wiesbaden kamen: „Das bedeutet, wir haben etwas bewegt und konnten als Gemeinde was auf die Beine stellen.“ Dafür dankte Ungerer seinen Mitstreitern Elke und Michael Huber sowie Heidi Gade, „ohne die das nicht möglich gewesen wäre“, aber auch „für die Geduld von Hausmeisterin Christine Morgan, die am Ende wieder alles sauber und ordentlich gemacht hat“.