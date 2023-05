Heidi Gade wird 80

Es ist schon fast zehn Jahre her, dass Heidi Gade sich aus der aktiven Kommunalpolitik zurückgezogen hat, doch verbunden ist sie ihrer Gemeinde Edingen-Neckarhausen wie eh und je. Beim historischen Festzug zur 1250-Jahrfeier von Neckarhausen reihte sich die engagierte Christdemokratin sogar in der Gruppe von Bürgermeister Florian König und seiner Räte ein. Kaum zu glauben, dass sie an diesem Montag ihren 80. Geburtstag feiert.

Als König zum neuen Bürgermeister gewählt wurde, war sie selbstverständlich im Bürgersaal, um das Ergebnis zu erwarten und ihm zu gratulieren. Bei der katholischen Frauengemeinschaft ist sie bis heute aktiv, immer wieder trifft man sie bei offiziellen Anlässen. Den Slogan von Edingen-Neckarhausen als lebens- und liebenswerte Gemeinde hat Gade nicht nur mitgeprägt, sondern auch mit Leben erfüllt. „Mit ihrer aufrichtigen, hilfsbereiten und heimatverbundenen Wesensart wird sie in beiden Ortsteilen geschätzt und geachtet“, schrieb der „MM“ vor fünf Jahren. „Ich lebe jetzt seit 55 Jahren in Neckarhausen und wohne seit dieser Zeit immer im gleichen Haus“, erzählte das Geburtstagskind damals.

Die gebürtige Mannheimerin ist in Friedrichsfeld aufgewachsen und zog mit knapp 20 Jahren nach Neckarhausen. Ihr inzwischen verstorbener Ehemann Claus war der Grund für den Ortswechsel. Bei den Kummetstolle-Karnevalisten zählte sie jahrelang zu den festen Größen in der Bütt, regierte in der Kampagne 1968/69 als Prinzessin Heidi II. von Gadonien die Narrenschar. Heute ist sie Ehrenkappenträgerin. Bei den Neckarhäuser Schützen schoss sie mehrfach den Vogel ab und kam so zur Königskette. Nicht zuletzt war sie bei den Wahlen zum Gemeinderat oftmals als „Stimmenkönigin“ mit weitem Abstand vorn.

Ab 1980 bis 2014 war sie als CDU-Vertreterin ununterbrochen im Gemeinderat aktiv. Ab 1989 bis zu ihrem Rückzug aus der Kommunalpolitik begleitete Gade das verantwortungsvolle Amt der ersten Bürgermeister-Stellvertreterin. „Ich war in dieser Position sogar ein Jahr länger im Amt als der damalige Bürgermeister Marsch“, erzählte sie einmal schmunzelnd. Wichtig war und ist ihr das C in der CDU: „Das war der Grund, weshalb ich in die Partei eingetreten bin“, bekennt die praktizierende Katholikin. hje