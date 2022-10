Haus in Neckarhausen brennt - Schaden im sechsstelligen Bereich

Bei einem Brand am Dienstagnachmittag in Neckarhausen ist ein Schaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Wie die Polizei mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 16 Uhr zu einem Wohnhaus in der Fichtenstraße gerufen worden. Verletzt wurde nach Angaben von Feuerwehr und Polizei niemand. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, keiner habe Rauch eingeatmet. Zunächst seien vier

...