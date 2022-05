Haus für Kinder und Familien

Ursprünglich ging es darum, den Bestand des katholischen Kindergartens St. Martin in Edingen zu sichern. Jetzt gibt es nicht nur eine Krippengruppe mehr, sondern auch noch ein ganzes Familienzentrum. Mehr als zwei Millionen Euro sind in das kirchliche Projekt geflossen, den Großteil davon trägt die Kommune. Und trotzdem zeigte sich Bürgermeister Simon Michler bei der Einweihung dankbar, weil sich die Kirche auch finanziell beteiligt und zur Vielfalt des Angebotes vor Ort beiträgt.

Das neue Familienzentrum St. Martin Edingen Rund zwei Millionen Euro haben Kirche und Gemeinde in den Umbau und die Erweiterung der Kindertagesstätte St. Martin in der Kolpingstraße investiert. Die Gemeinde beteiligt sich beim Anbau mit 90 Prozent der Kosten, bei der Sanierung des Altbaus sind es 70 Prozent. Im neuen Familienzentrum sind verschiedene Beratungsangebote und Aktionen mit Eltern geplant. Es gibt jetzt ein großes Bistro fürs Mittagessen. Zwei Krippengruppen nehmen maximal je zehn Kinder auf, eine Gruppe ist durch den Anbau neu entstanden. Außerdem gibt es drei Gruppen für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Insgesamt finden in der Kita bis zu 69 Kinder Platz. Die Betriebskosten von Kita und Krippe trägt die Gemeinde weiterhin zu 94,5 Prozent. hje

Michler ging auch auf die lange Vorgeschichte des Projektes ein, das noch unter seinem Vorgänger Roland Marsch schon 2014/15 in die Wege geleitet worden war und 2018 vom Gemeinderat beschlossen wurde. „Was vor 20 Jahren genehmigungsfähig war, geht heute nicht mehr“, erklärt Wolfgang Hanisch, der ehrenamtliche Baubeauftragte des Stiftungsrates: „Da hat man früher einen Ruhebereich reingezimmert, das entspricht aber nicht den aktuellen Richtlinien.“ Jetzt ist alles auf dem geforderten Standard. Die Krippe hat ihren eigenen Sanitärbereich. Die Küche wurde runderneuert, weil immer mehr Kinder einen Ganztagsplatz in Anspruch nehmen und dann eben auch ein Mittagessen bekommen müssen.

Längere Öffnungszeiten erfordern laut Hanisch zusätzliche Nebenräume. Das Personal muss spätestens nach sechs Stunden die gesetzlich vorgeschrieben Pause machen können. „Das Ganze ist nach und nach immer größer geworden“, berichtet er von der Geschichte des Baus, der seit September 2021 in Betrieb ist. Aus ursprünglich rund einer Million Euro veranschlagter Baukosten wurden am Ende mehr als zwei Millionen, rund zehn Prozent der Summe gehen laut Hanisch allein auf das Konto der Baupreisentwicklung.

„Seit über zehn Jahren komme und gehe ich in diesem Haus ein und aus“, erklärt der Architekt Paul Heemskerk vom Büro Motoplan. Was mit einem kleinen Umbau der Krippe begonnen habe, sei ab 2015 in erste Gespräche über einen Anbau gemündet: „Das Gebäude wurde sozusagen einfach zu klein.“ 2017 hätten die Architekten losgelegt, mit dem frommen Wunsch, 2019 fertig zu werden. „Sie sehen, nicht nur Flughäfen dauern länger“, notierte Heemskerk im Manuskript seiner Ansprache, die er verlesen lassen musste, weil er wegen Krankheit an der Einweihung nicht teilnehmen konnte.

Das ehemalige Schwesternwohnheim musste weichen, weil der Kindergarten ja um zwei Gruppenbereiche mit Nebenräumen erweitert werden sollte. Neu entstanden außerdem ein Zimmer für Elterngespräche und ein großer Besprechungsraum für das gewachsene Team. Beim Umbau des Altgebäudes entstanden eine neue Küche, zwei Esszimmer, ein kleiner Sozialraum, neu gestaltete Atelier- und Werkstatträume. Leitungsbüro, Turnraum und Flure wurden renoviert. Und zuletzt wurde eine neue Krippengruppe mit kleinem Ruhe- und Wickelbereich geschaffen. „Viel Herzblut ist in die Gestaltung gerade dieser sogenannten Nebenräume geflossen“, versichert der Architekt.

Die Mischung aus Umbau und Neubau habe den beteiligten Planern und Baufirmen viel abverlangt. Die Dächer konnten beispielsweise nur in den Ferien abgerissen, der Altbau teilweise erst nach Einzug in den Neubau umgebaut werden. Die Haustechnik für den Neubau musste hingegen bereits vorher im Altbau erneuert werden. „Die Phase des Umbaus fiel zudem in eine für die Baubranche turbulente Zeit voller Herausforderungen“, bilanziert Heemskerk und fährt fort: „Corona hat vieles auf den Kopf gestellt, mancher Container stand quer im Kanal. Kurzum: „Wenn nicht Material fehlte, dann Personal, wenn Personal da war, kam kein Material. So hat doch alles langer gedauert als geplant.“

Im Altbau sei zudem deutlich mehr saniert worden als gedacht. Aus kleineren Umbaumaßnahmen wurden größere. So gab es etwa neue Dächer mit Photovoltaik, einige neue Fenster, Brandschutzmaßnahmen, neue Trinkwasser- und Heizleitungen, erneuerte WC-Bereiche, neue Decken mit deutlich besserer Raumakustik, neue Beleuchtung, Böden und Anstrich sowie ein neues Außenpflaster.

Ein dickes Lob hat der Architekt für den engagierten Bauleiter vor Ort, Wolfgang Hanisch, übrig: „Sie waren das Rückgrat der gesamten Baumaßnahme.“ Und die Leiterin Jutta Melbert sei die Seele des Ganzen gewesen. Heemskerk abschließend: „Gemeinsam haben Sie Großes geleistet.“

