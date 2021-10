Harte Arbeit bis zum Erfolg

Schöner Erfolg für Tanja Zillgitt vom VfH Neckarhausen bei den südwestdeutschen Verbandsmeisterschaften der Fährtenhunde: Die Lokalmatadorin belegte mit Cito bei den Titelkämpfen beim HSV Edingen den dritten Platz mit 180 von 200 Punkten hinter Gesamtsieger Enzo Catarraso mit Aska vom HSV Gärtringen (188 Punkte) und Sabine Keßler mit Escada vom HSV Pfedelbach (184 Punkte).

"Wir sind zuversichtlich, dass die Hundefreunde künftig einen ... "Wir sind zuversichtlich, dass die Hundefreunde künftig einen neuen, adäquaten Platz bekommen und beide Vereine fusionieren können." Bürgermeister Simon Michler zur Zukunft des HSV Edingen, des VfH Neckarhausen und des neuen vereinsgelänsdes

Der HSV Edingen zeigte sich in Kooperation mit dem VfH Neckarhausen am Wochenende als perfekter Gastgeber. „Ein erfahrener Ausrichter, der immer für eine gelungene Meisterschaft garantiert“, so die Vorsitzende des Südwestdeutschen Hundesportverbandes (swhv), Ute Weinmann. Sie lobte die Organisation und dankte allen „guten Feen“ im Hintergrund. „Wir kommen gerne wieder hierher“, erklärte die Verbandsvorsitzende.

Als Schirmherr der Veranstaltung zeichnete Bürgermeister Simon Michler. Die Gesamtleitung hatte Ute Weinmann. Stellvertreter Frank Grzegorzek, Monika Grün und Peter Kaspar bildeten das Verbandsteam. Vertreter der ausrichtenden Vereine waren Jörg Thoma , Klaus-Dieter Immerz (HSV) und Richard Strauß (VfH). Die Fährtenaufseher an beiden Wettkampftagen waren Richard Strauß und Werner Rutsch. Als Leistungsrichter agierten Klaus Knösel aus Eningen/Württemberg und Markus Leyer aus Mingolsheim/Baden.

17 Teams am Start

Nach drei Absagen traten noch 17 Mensch-Hund-Teams aus dem gesamten Südwesten zum zweitägigen Wettkampf an. Jüngste Teilnehmerin war Malen Metz (16) aus Hambrücken mit Malinois-Hündin Xena. Nach Eröffnung und Auslosung standen die obligatorische Unbefangenheitsprüfung und die Chipkontrolle der Hunde an. Gegen 11 Uhr starteten bei herrlichem Spätsommerwetter die Mensch-Hund-Teams mit der Fährtenarbeit.

Auf den von den Fährtenlegern gut präparierten, rund 1800 Schritte langen Fährtenstrecken blieben schon am ersten Wettkampftag fast die Hälfte aller Teilnehmer „auf der Strecke“. Denn was für den unbeteiligten Beobachter wie ein gemütlicher Zeitvertreib auf umgepflügten Äckern aussieht, ist in Wirklichkeit hochkonzentrierte, anspruchsvolle Fährtenarbeit. Dabei orientiert sich der Hund an Bodenverletzungen und Bodenverdichtungen, die durch Trittsiegel (Fußspuren) des Fährtenlegers entstehen. Zusätzlich gelegte kreuzende Spuren (Verleitungen) erschweren das Ganze. Vanessa Uhrig und Lena Petersen kamen eigens aus Mannheim, sie betreiben selbst Schutzhundesport. „Toll, was die Fährtenhunde hier leisten“, fanden die beiden Hundeliebhaberinnen.

In Führung nach dem ersten Tag lag Heike Gunst mit Brave Siva Black vom HSV Stödlen mit 94 von 100 Punkten. Die News und Ergebnisse dazu lieferten Michaela Strauß, Andrea Schmeiser-Merkel und Peter Kaspar aus dem Wettkampfbüro. Mit Fachsimpelei beim geselligen Zusammensein in der vereinseigenen Gaststätte „Bei Toni“ endete der erste Wettkampftag.

Jetzt stehen die „Deutschen“ an

Am Sonntag ging es für beide Gruppen mit Richter-, Fährten- und Geländewechsel weiter. Auch an diesem Tag bestand nur knapp der Hälfte der Teilnehmer die Prüfung. Im Endergebnis stand dann Enzo Catarraso mit Aska als Gesamtsieger fest vor Sabine Keßler mit Escada und Lokalmatadorin Tanja Zillgitt mit Cito. Die fünf Punktbesten sind direkt für die Deutschen Meisterschaften im November qualifiziert.

Info: Komplette Ergebnisliste unter https://bit.ly/3DqXlXl

