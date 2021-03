„Ziel muss es sein, in Richtung schwarzer Null zu kommen.“ Mit diesen Worten hat Bürgermeister Simon Michler zu Beginn der Etatberatung im Gemeinderat Edingen-Neckarhausen seine Marschroute in Sachen Finanzen abgesteckt. Am Ende konnte die Neuverschuldung zwar deutlich reduziert werden, mit rund drei Millionen Euro ist sie aber von der schwarzen Null noch weit entfernt. Während der rund vierstündigen Beratung in der Eduard-Schläfer-Halle ging es um viele Einzelpositionen, aber auch um Grundsätzliches. Einige interessante Aspekte aus der Diskussion haben wir hier zusammengefasst.

Biotope: Dass ausgerechnet bei den Biotopen gekürzt werden soll, gefällt der Offenen Grünen Liste (OGL) nicht. Die Verwaltung begründet die Kürzung damit, dass für Bauvorhaben weniger Ausgleichsflächen benötigt werden als geplant. Am Ende bleibt es bei dem reduzierten Ansatz, nur die OGL und Ulf Wacker votieren dagegen.

Decke und Leuchten sollen erst 2022 saniert werden. © Hans-Jürgen Emmerich

Bücherei: Der Ansatz für den Beitritt zum Metropolbib-Verbund bleibt im Haushalt stehen, die künftige Organisation der Bibliotheken wird aber hinterfragt. „Brauchen wir wirklich vier Büchereien in der Gemeinde?“, wirft Markus Schläfer (CDU) in den Raum und verweist damit auf das Nebeneinander zweier kommunaler und zweier katholischer Büchereien in Edingen und Neckarhausen: „Vielleicht lassen sich da Synergien schaffen.“

Eduard-Schläfer-Halle: Ein dicker Brocken ist die Sanierung der Decke in der Eduard-Schläfer-Halle in Neckarhausen. „Wenn wir einen nennenswerten Betrag kürzen wollen, müssen wir hier zugreifen“, mahnt Edgar Wunder (Linke). Am Ende sieht es der Rest des Rates ebenso. 350 000 Euro werden auf 2022 verschoben. Dann allerdings muss das Projekt über die Bühne gehen, weil ein Jahr später die 1250-Jahrfeier in Neckarhausen ansteht. Sofort saniert werden die marode Heizung und Tore ohne TÜV.

Fähre: Ein neues Kassensystem wäre aus Sicht der Verwaltung zwar wünschenswert, ist aber nicht dringend notwendig. Da fällt es dem Gemeinderat nicht schwer, den Rotstift anzusetzen.

Friedhöfe: Seit Jahren sollen die Dächer der Kapellen auf beiden Friedhöfen erneuert werden. Für Neckarhausen werden die 80 000 Euro abermals zurückgestellt, in Edingen duldet der Zustand aber keinen Aufschub mehr. „Der Kostendeckungsgrad im Friedhofswesen liegt unter 44 Prozent und ist gefährlich niedrig; da werden wir uns über Gebühren unterhalten müssen“, mahnt Dietrich Herold (UBL-FDP/FWV).

Graf-von-Oberndorff-Schule: Die Erneuerung der Parkplätze (100 000 Euro) muss warten, darüber gibt es keine Diskussion.

Hundesport: Für den Bau einer neuen Anlage am Sport- und Freizeitzentrum bleiben nur 75 000 Euro für die Planung stehen, der Rest wird erst einmal gestrichen. „Die Grundsatzdiskussion führen wir später“, macht Klaus Merkle (UBL) deutlich. Andreas Daners (SPD) pflichtet ihm bei: „Eine Investition von zwei Millionen Euro ist unrealistisch.“

Musikschule: Gerade hat die Musikschule eine neue Leiterin erhalten, da wird auch diese Institution hinterfragt. „Nach mehr als 40 Jahren Kooperation mit der Stadt Mannheim sollte man über Alternativen und eine neue Konzeption nachdenken“, schlägt Markus Schläfer (CDU) vor. Das wird jetzt Thema im Verwaltungsausschuss.

Schloss Neckarhausen: Eine Sandsteintreppe im Turm bröckelt, über die Stufen geht es zu Lagerräumen. 8500 Euro soll die Sanierung kosten. Weitere 3000 Euro sind für die Reinigung der Vorhänge im Schloss eingestellt. „Da hat ja niemand Fischsuppe drübergekippt“, wählt Stephan Kraus-Vierling (UBL) drastische Worte, um für Aufschub zu plädieren. Eine neue Heizung für 70 000 Euro ist aber spätestens 2022 nötig, „sonst sitzen wir im Winter im Kalten“, mahnt Claus Göhrig von der Kämmerei. Am Ende streicht der Gemeinderat an dieser Haushaltsstelle einen Betrag von 10 000 Euro.