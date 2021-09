Grünes Quartier rückt näher

Auf der Wiese gegenüber der Bäko am Ortseingang von Neckarhausen soll in Kürze der Bau von 24 Wohneinheiten beginnen. In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Gemeinderat erneut mit dem Bebauungsplan befasst, nachdem Änderungen wegen der Anordnung der Gebäude in dem grünen Wohnquartier notwendig geworden waren.

Auf Nachfrage von Gemeinderat Thomas Hoffmann von der Offenen Grünen Liste (OGL) erläuterte Bauamtsleiter Dominik Eberle, die Änderungen gingen auf einen Vorschlag aus den Wettbewerbsbeiträgen zurück. Damit verbessere sich die Durchlüftung in diesem Bereich, und es könne eine gemeinschaftliche Streuobstwiese entstehen. Ziel sei es, das Verfahren noch in diesem Jahr abzuschließen.

Helmut Koch von der Unabhängigen Bürgerliste (UBL-FDP/FWV) bemerkte, in diesem Verfahren sei „schon viel Schweiß runtergelaufen“. Auch Markus Schläfer (CDU) sagte: „Wir hätten uns gewünscht, dass es noch einen Ticken schneller geht.“ Thomas Hoffmann (OGL) sprach von Verbesserungen in den Plänen. Andreas Daners (SPD) erklärte: „Ich freue mich auf die Realisierung, das wird ein runder Ortseingang.“ Edgar Wunder (Linke) plädierte ebenfalls dafür, das Verfahren jetzt rasch abzuschließen.

Die geänderten Pläne müssen nun erneut öffentlich ausgelegt werden. Erst danach kann der Bebauungsplan als Satzung beschlossen und zur Rechtskraft gebracht werden. Das wiederum ist Voraussetzung dafür, dass das Areal an den Investor verkauft werden kann. Auf Nachfrage des „MM“ zeigte sich Bürgermeister Simon Michler zuversichtlich, dass dies bis Ende des Jahres geschehen könne.

