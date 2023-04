Großer historischer Festzug heute in Neckarhausen

Edingen-Neckarhausen. Im Ortsteil Neckarhausen findet am Sonntag, 23. April 2023, der historische Festzug zur 1250-Jahrfeier des heutigen Ortsteils von Edingen-Neckarhausen statt. Beginn ist um 14 Uhr in Neckarhausen Nord, am Schloss wird der Zug gegen 14.45 Uhr erwartet. Es gibt mehr als 1000 Mitwirkende und ein Dutzend Motivwagen. Die Fähre zwischen Neckarhausen und Ladenburg befördert ab 12.30 Uhr keine Fahrzeuge mehr und legt zwischen 14 und 15 Uhr eine Pause ein. Die Ortsdurchfahrt von Neckarhausen ist voll gesperrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1