Glasfasernetz in Neckarhausen entsteht

Edingen-Neckarhausen. Das Unternehmen Deutsche Glasfaser hat mit dem Bau eines Breitbandnetzes im Ortsteil Neckarhausen begonnen. In dieser Woche wurden die beiden zentralen Übergabepunkte aufgestellt. Von hier aus werden die Daten künftig in Lichtgeschwindigkeit zu den Kunden und von dort zurück ins Netz fließen. Thea-Patricia Arras (r.) und Bürgermeister-Stellvertreter Dietrich Herold (M.) verfolgten die Montage im Bereich der Bushaltestelle an der Bahnbrücke. Ein zweiter Übergabepunkt befindet sich in der Eichendorffstraße. Nach Angaben von Jürgen Weck von Deutsche Glasfaser sollen bis Ende des Jahres alle Kunden am Netz sein. Bis dahin könnten sich noch Unentschlossene zu günstigeren Konditionen anmelden. Ein Baubüro ist in der Hauptstraße 72 eingerichtet. Außerdem gibt es eine Hotline unter der Nummer 02861/89 06 09 40 (montags bis freitags, 9 bis 20 Uhr). hje

AdUnit urban-intext1