Glasfaser im Anmarsch

In Neckarhausen haben die Arbeiten zum Aufbau eines Breitbandnetzes für Internet und Telefon begonnen. Das teilte das Unternehmen Deutsche Glasfaser mit. Die Maschinen des beauftragten Baupartners Artemis IST GmbH stehen in den Startlöchern.

Im ersten Schritt werden Stück für Stück Leerrohre in die Straßen eingebracht. Sobald diese verlegt sind, werden die Glasfasern eingeblasen. Die Deutsche Glasfaser weist darauf hin, dass es im Rahmen der Tiefbauarbeiten zuweilen notwendig sei, geöffnete Stellen in Asphalt oder Pflasterung provisorisch (zum Beispiel mit Pflastersteinen) zu schließen, da diese eventuell ein weiteres Mal aufgenommen werden müssen. Erst mit Beendigung der Bauarbeiten werden diese Bereiche endgültig verdichtet, geschlossen und schließlich von der Gemeinde abgenommen.

Zwei Kolonnen im Einsatz

In Neckarhausen startet der Ausbau mit Glasfaser. © Schwetasch

Zum Baustart sollen planmäßig zwei Kolonnen mit jeweils etwa zwölf Mitarbeitern in der Gemeinde unterwegs sein. „Vor Beginn der Bauarbeiten in einer Straße werden dieAnlieger so früh wie möglich mit einer entsprechenden Information im Briefkasten über den Termin informiert“, verspricht die Deutsche Glasfaser, die nach eigenen Angaben eng mit der Gemeinde zusammenarbeitet.

Ansprechpartner für Kunden und betroffene Anwohner ist ein eigens für das Projekt eingerichtetes Baubüro. Es befindet sich in der Hauptstraße 72 und ist immer mittwochs von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Hier sind Informationen rund um den Bau des Glasfasernetzes erhältlich. Für allen weiteren Fragen zum Bau ist eine kostenlose Hotline eingerichtet: 02861/89 06 09 40. Diese ist montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 20 Uhr erreichbar.

