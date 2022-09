Gibt es drei Tiny-Häuser?

Edingen-Neckarhausen. Für den Neubau eines Einfamilienhauses werden schnell 600 000 Euro und mehr fällig. So genannte Tiny-Häuser sind dagegen schon für ein Zehntel und weniger zu haben. Die winzige Alternative zum Wohnen auf kleinsten Raum steht deshalb hoch im Kurs. Obwohl die Häuser meist auf Rädern stehen und bewegt werden können, darf man sie nicht ohne Baugenehmigung aufstellen. Der Technsiche Ausschuss in Edingen-Neckarhausen befasst sich am Mittwoch, 21. September, ab 17.30 Uhr mit einem solchen Vorhaben. In der Neckarhauser Straße in Neu-Edingen sollen drei davon Platz finden. Die Verwaltung hält das für vertretbar. Nun müssen sich die Ausschussmitglieder dazu äußern. hje

