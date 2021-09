Gespartes Porto gespendet

Weil Bürger ihre Zählerstände online übermittelt haben, erhalten die Schlossparkfreunde Neckarhausen Geld. Möglich geworden ist dies durch einen Aufruf der Netze BW. Das Unternehmen zahlt eine Prämie für jede ungenutzte Zählerkarte, wenn die Information stattdessen elektronisch übermittelt wird. Das eingesparte Porto wird einer gemeinnützigen Einrichtung vor Ort gespendet.

Im vergangenen Jahr kamen dadurch in Edingen-Neckarhausen 2 643 Euro zusammen, wie die Gemeinde mitteilt. Der Betrag kommt den Schlossparkfreunden Neckarhausen zugute. Der unerwartete Geldsegen komme gerade zum rechten Zeitpunkt, wie Holger Lulay, Vorsitzender der Schlossparkfreunde Neckarhausen anmerkt: „Uns tut jetzt jeder Euro gut.“

„Die Netze BW hat da eine ganz tolle Idee gehabt – gut gemacht!“, findet Bürgermeister Simon Michler lobende Worte für die Aktion und ergänzt: „Mein Dank richtet sich auch an alle Haushalte in unserer Gemeinde, die die Spende mit ihrer Teilnahme möglich gemacht haben.“ Die Portospenden-Aktion kommt nicht nur gut an, sie trägt auch Früchte, berichtet Andreas Stampfer, Kommunalberater der Netze BW. „Heute übermitteln uns bereits mehr als 60 Prozent unserer Netzkunden ihre Zählerstände elektronisch.“ red