Gerd Wolf verlässt Fraktion der Linken in Edingen-Neckarhausen

Von Hans-Jürgen Emmerich

Gemeinderat Gerd Wolf (60) hat wie erwartet seinen Austritt aus der Fraktion der Linken in Edingen-Neckarhausen erklärt. Den Entschluss teilte er am Mittwoch in der von ihm verwalteten Facebook-Gruppe „Bürgermeisterwahl 2022 Edingen-Neckarhausen und Neu-Edingen“ mit. Damit gibt es im Gemeinderat nun drei Einzelgemeinderäte, nämlich Edgar Wunder (Die Linke), Ulf Wacker (parteilos) und Gerd Wolf („Die Partei“).