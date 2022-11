Gefährlicher Tesla-Fahrer

Edingen-Neckarhausen. Die Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte nach einer rücksichtslosen Gefährdung des Straßenverkehrs und von Menschenleben: Am Mittwoch gegen 16.30 Uhr fuhr ein dunkelblauer Tesla Model S die K 4138 von Neckarhausen kommend in Richtung Mannheim-Seckenheim. Hierbei gefährdete der bislang unbekannte Fahrer andere Verkehrsteilnehmer, indem er rücksichtslos ein Auto überholte. Um eine Kollision zu vermeiden, mussten zwei entgegenkommende Fahrzeuge in den Grünstreifen ausweichen. Während des Überholvorganges soll der Tesla eine wesentlich erhöhte Geschwindigkeit von 140 bis 150 Stundenkilometern gefahren sein.

Hinweise nimmt der Verkehrsdienst Mannheim unter Telefon 0621/47 09 30 entgegen. pol/sko