Gefährliche Manipulation an der Fähre

Neckarhausen. Unbekannte haben in der Nacht zum Montag wichtige Teile der Neckarfähre manipuliert. Das teilte die Fährbeauftragte der Gemeinde Edingen-Neckarhausen, Thea Crebert, am Montag mit. Dabei sei auch eine Sicherungskette entfernt worden. Ein Mitarbeiter der Fähre habe den Schaden am Morgen festgestellt und behoben, bevor der Betrieb begann. „Das war ein gefährlicher Eingriff in den Schiffsverkehr“, betont Crebert, und damit eine Straftat. Durch die fehlende Sicherung hätten Sachen oder gar Menschen zu Schaden kommen können. Die Gemeinde hat Anzeige erstattet und hofft auf Hinweise auf die Täter an die Polizei in Ladenburg (06203/9 30 50) oder ans Rathaus (06203/80 82 41). Bereits an Pfingsten waren Unbekannte nachts auf die Fähre gekommen und hatten versucht, das Führerhaus aufzubrechen. Dieser Schaden sei inzwischen behoben. Schloss und Griff mussten ausgetauscht werden. Trotz der Bargeldeinnahmen im Fährbetrieb lohnt sich ein Einbruch laut Crebert nicht: „Die Kasse ist nachts leer.“ Die Ermittlungen des Polizeipostens wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr dauern an. hje

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Kriminalität Neckarhausen: Fähre beschädigt Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Verkehr Warum Schüler auf der Fähre Neckarhausen in die Röhre schauen Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Schließung Becken leergelaufen: Bürstädter Freibad bleibt erneut zu Mehr erfahren