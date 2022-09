Gaudi bei den Kummetstolle

Neckarhausen. Gut gelaunte Gäste in zünftigen Trachten sowie eine der besten Party-Bands der Szene: Das waren stets die Erfolgsgaranten für die ausverkaufte Riesenparty nach Münchner Vorbild in Neckarhausen. Das große Festzelt der Kummetstolle soll nach der Corona-Pause dieses Jahr endlich wieder wackeln. Das Oktoberfest mit seiner überregionalen Anziehungskraft steigt am Samstag, 17. September, im Festzelt auf dem Schwimmbadparkplatz in Neckarhausen.

„Wie in den letzten Jahren haben wir wieder eine der besten Livebands gebucht“, schwärmt Kummetstolle-Vorsitzender Timm Hartwig von der Band Frontal PartyPur. Die Band spielt ab 19 Uhr, Zelteinlass ist ab 17 Uhr. Aktuell sind rund 800 Karten verkauft. „Ein kleines Restkontingent ist verfügbar“, informierte Hartwig (Bestellung über www.kvkummetstolle.com).

Material aus 50 Jahren

Bereits am Freitag, 16. September, hält der Karnevalsverein im Festzelt ein Schmankerl für alle Fans der heimischen Dorf-Fastnacht bereit. Die Kummetstolle zeigen dann einen rund dreistündigen Film, der Videomaterial aus 50 Jahren umfasst. Vereinsmitglieder haben dieses in zwei Jahren zusammengetragen. Der Film sollte ursprünglich anlässlich des 50-jährigen Vereinsbestehens letztes Jahr gezeigt werden, Corona durchkreuzte die Pläne. Filmstart ist um 19 Uhr, Zelteinlass ab 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. red